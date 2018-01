Inni musieli zapłacić, on nie. Saudyjski minister oczyszczony z zarzutów





Minister stanu Arabii Saudyjskiej Ibrahim ibn Abd al-Aziz al-Asaf, zatrzymany w listopadzie w ramach wielkiej czystki antykorupcyjnej, został oczyszczony z zarzutów i pojawił się we wtorek na posiedzeniu rządu - podały saudyjskie media.

Al-Asaf, były minister finansów, zachował - według źródeł zbliżonych do saudyjskiego rządu - stanowisko doradcy króla oraz ministra stanu.



Jak podaje Reuters, powołując się na te źródła, al-Asaf nie musiał zapłacić żadnej sumy w ramach ugody z rządem.

Wolność ma swoją cenę

Według saudyjskiej prokuratury generalnej większość z 200 osób zatrzymanych w listopadzie, wśród których było 11 książąt oraz 38 byłych i obecnych ministrów, deputowanych i biznesmenów, zawarła z władzami ugody finansowe i wyszła na wolność - podaje AFP.



Reuters wyjaśnia, że saudyjskie władze postrzegają takie wykupienie się z aresztu jako zwrot pieniędzy pozyskanych nielegalnie przez osoby podejrzewane o korupcję, a nie jako haracz wymuszony aresztowaniem.



Podczas wielkiej czystki zatrzymany został też miliarder książę Al Walid ibn Talal, jeden z najbogatszych ludzi na Bliskim Wschodzie.

Polityczna kampania antykorupcyjna

Według AFP cała wspomniana kampania antykorupcyjna miała na celu przede wszystkim wzmocnienie pozycji politycznej następcy tronu, 32-letniego księcia Muhammada ibn Salmana, który jest też ministrem obrony i wicepremierem rządu.

Saudyjskie władze utrzymują, że czystkę przeprowadzono jedynie po to, by wytępić wszechobecną korupcję.



Jednak jeszcze w listopadzie ugody finansowe z rządem zawarły co najmniej cztery osoby aresztowane pod zarzutem korupcji, a książę Mutaib ibn Abd Allah, syn poprzedniego monarchy, do niedawna minister gwardii narodowej, a do 2015 roku - następca tronu, został wypuszczony na wolność po wpłaceniu miliarda dolarów.



W połowie grudnia król Arabii Saudyjskiej Salman wygłosił doroczne, transmitowane przez telewizję przemówienie, podkreślając determinację rządu w prowadzeniu "sprawiedliwej i zdecydowanej" walki z korupcją, która jest też oficjalnie jednym z elementów programu modernizacji zainicjowanego przez następcę tronu.