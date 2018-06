Skazani na śmierć "za stworzenie komórki w imieniu Iranu"

Sąd w Arabii Saudyjskiej skazał cztery osoby oskarżone o powiązania z Iranem. Skazani mieli planować zabójstwo "ważnych osobistości" - podały w czwartek państwowe media w saudyjskim królestwie.

"Sąd karny skazał czterech terrorystów na śmierć za stworzenie komórki w imieniu Iranu" - poinformowała państwowa telewizja Al-Ichbarija, nie określając przynależności narodowej skazanych.

"terroryści przeszli przeszkolenie w obozach w Iranie i planowali zabójstwo ważnych osobistości".

Sunnicka Arabia Saudyjska i szyicki Iran, dwie rywalizujące ze sobą potęgi na Bliskim Wschodzie, są zaangażowane w konflikty i kryzysy poprzez swoich sojuszników w Jemenie, Syrii czy w Iraku.

W grudniu 2016 r. sąd w Arabii Saudyjskiej skazał 15 osób na śmierć za szpiegostwo na rzecz Iranu. Według źródła zbliżonego do sprawy większość z nich była członkami mniejszości szyickiej w Arabii Saudyjskiej.

Niemal rok wcześniej, w styczniu 2016 r., Arabia Saudyjska straciła 47 osób skazanych za "terroryzm". Była to największa masowa egzekucja w tym kraju od 1980 r. Wśród skazanych znalazł się szyicki duchowny Nimr al-Nimr, co wywołało wzburzenie szyitów na całym Bliskim Wschodzie. Demonstranci zaatakowali i zdemolowali wtedy saudyjską ambasadę w Teheranie, na co Rijad zareagował, zrywając stosunki dyplomatyczne z Iranem.