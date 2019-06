Watykan apeluje do Chin o poszanowanie wolności religijnej





Watykan zaapelował do władz Chin o to, aby szanowały konstytucyjną wolność religijną oraz "sumienie i głębokie przekonania katolickie" przedstawicieli duchowieństwa, którzy zgodnie z nowymi przepisami muszą oficjalnie się zarejestrować, aby móc pełnić posługę.

W piątek ogłoszono "wytyczne duszpasterskie Stolicy Apostolskiej w sprawie cywilnej rejestracji duchowieństwa w Chinach".

"Obecnie Chiny stanowią wielkie wyzwanie dla głoszenia Ewangelii" Watykański... czytaj dalej » Jak wyjaśniono w Watykanie, "wielu duszpasterzy jest głęboko zaniepokojonych, ponieważ sposób tej rejestracji, obowiązkowej zgodnie z nowymi przepisami o aktywności religijnej" niesie z sobą prawie zawsze "konieczność podpisania dokumentu, w którym mimo zobowiązania powziętego przez władze chińskie w sprawie poszanowania doktryny katolickiej należy zadeklarować, że akceptuje się między innymi zasadę niezależności, autonomii i samorządności Kościoła w Chinach".



"Od dłuższego czasu docierają do Stolicy Apostolskiej ze strony biskupów Chin kontynentalnych prośby o konkretne wskazówki dotyczące postawy, jaką należy przyjąć wobec obowiązku złożenia wniosku o cywilną rejestrację" - podkreślono w watykańskim dokumencie.

Watykan przypomina o ochronie wolności religijnej

Stolica Apostolska "z jednej strony nie zamierza naruszać niczyjego sumienia, z drugiej uważa, że doświadczenie nielegalnej działalności nie należy do normalnego życia Kościoła" - napisano w tekście. Przypomniano w nim, że "historia pokazała, że duszpasterze i wierni wybierają ją tylko w naznaczonym cierpieniem pragnieniu utrzymania swej nienaruszonej wiary".

Święcenia biskupów tematem rozmów Chin i Watykanu Negocjacje między... czytaj dalej » Dlatego Watykan poprosił, aby "cywilna rejestracja duchowieństwa odbywała się z gwarancją poszanowania sumienia i głębokich katolickich przekonań tych osób".



"Obowiązkiem jest przypomnienie nade wszystko tego, iż konstytucja Chińskiej Republiki Ludowej mówi formalnie o ochronie wolności religijnej" - zaznaczyła Stolica Apostolska.

Dialog trwa

W piśmie zwrócono uwagę, że podpisane we wrześniu 2018 roku tymczasowe porozumienie dwustronne "uznaje szczególną rolę Następcy Świętego Piotra", co "logicznie prowadzi Stolicę Apostolską" do interpretowania niezależności Kościoła w Chinach "nie w znaczeniu absolutnym jako separację od papieża i Kościoła powszechnego, lecz w odniesieniu do sfery politycznej, co ma miejsce na całym świecie".



"Stolica Apostolska nadal prowadzi dialog z chińskimi władzami w sprawie rejestracji biskupów i kapłanów, by znaleźć formułę, która przy tym akcie będzie szanować nie tylko chińskie prawo, ale także doktrynę katolicką" - zaznaczono.

"Obecnie Chiny stanowią wielkie wyzwanie dla głoszenia Ewangelii" Watykański... czytaj dalej » Ponadto w wytycznych zawarty jest apel Watykanu do władz Chin o to, by "nie wywierały presji poprzez zastraszanie nieoficjalnych wspólnot katolickich", co - jak przyznano - "już miało miejsce".

Święcenia biskupów tematem rozmów Chin i Watykanu

12 milionów chińskich katolików podzielonych jest pomiędzy uznający zwierzchnictwo papieża Kościół podziemny, a kontrolowany przez Patriotyczne Stowarzyszenie Katolików Chińskich Kościół patriotyczny, gdzie biskupów mianują władze w porozumieniu z lokalnymi społecznościami katolickimi.

Kwestia święceń biskupich jest jedną z kluczowych przeszkód na drodze do wznowienia oficjalnych relacji dyplomatycznych pomiędzy Chinami a Stolicą Apostolską.