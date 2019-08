"Jeśli Europa nie pomoże tym ludziom, to oznacza, że straciła duszę i serce"

Video: Katarzyna Sławińska / Fakty o Świecie TVN24 BiS

Milion euro kary, zarekwirowanie statku, a nawet areszt....

Włochy idą na wojnę z organizacjami humanitarnymi, które ratują imigrantów na Morzu Śródziemnym i sprowadzają właśnie do tego kraju. Włoski senat zdecydowanie poparł dekret rządowy, na mocy którego takie działanie - bez odpowiedniej zgody - będzie oznaczało karę w wysokości do miliona euro. W grę wchodzić będzie też zarekwirowanie statku i aresztowanie kapitana, jeśli stawia on opór. Nowe przepisy to sukces populistycznego wicepremiera Matteo Salviniego. Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.

