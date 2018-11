"Prosimy każdą zakonnicę, która padła ofiarą wykorzystywania, aby to zgłosiła"





»

Międzynarodowa Unia Przełożonych Generalnych Żeńskich Instytutów Zakonnych zaapelowała do zakonnic, by zgłaszały przypadki nadużyć seksualnych i innych, których padły ofiarami. W komunikacie zachęciła do zawiadamiania o tym władz kościelnych i cywilnych.

Watykaniści podkreślają, że wydana deklaracja Unii jest reakcją na pojawiające się informacje o przypadkach przemocy seksualnej, w tym także gwałtów, i zapowiedzią walki z - jak zaznaczono - "wszelkimi formami nadużyć" w murach zakonów.

"Jesteśmy bombardowani seksem z każdej strony, a nie możemy o nim naturalnie porozmawiać" Problem jest... czytaj dalej » "Prosimy każdą zakonnicę, która padła ofiarą wykorzystywania, aby zgłosiła to przełożonej swojej kongregacji i władzom kościelnym oraz kompetentnym władzom cywilnym" - głosi oświadczenie. Wyrażono w nim "głęboki ból i oburzenie serią nadużyć popełnionych w Kościele i w dzisiejszym społeczeństwie".

"Potępiamy zwolenników mentalności ciszy"

Unia zrzeszająca dwa tysiące przełożonych zgromadzeń, w których na świecie jest ponad pół miliona zakonnic, zapewniła ofiary, że będzie słuchać i towarzyszyć tym osobom, które "będą miały odwagę zadenuncjować" to, co się stało. "Zobowiązujemy się współpracować z Kościołem i władzami cywilnymi, by pomóc ofiarom wszelkich form nadużyć zagoić rany z przeszłości" - podkreśliły przełożone.

"Na fali akcji #metoo wiele relacji nabiera nowego charakteru" - Zastanawiające... czytaj dalej » "Wykorzystywanie wszelkiego rodzaju - seksualne, werbalne, emotywne bądź niewłaściwie korzystanie z władzy rani godność i zdrowy rozwój osoby, która pada ich ofiarą"- zaznaczono w oświadczeniu.

Przełożone zapewniły: "Potępiamy zwolenników mentalności ciszy i zmowy milczenia, która często służy im jako pretekst do tego, by 'chronić' reputację instytucji".

"Wspieramy transparentne zgłaszanie przypadków nadużyć władzom cywilnym i karnym, zarówno tych popełnionych wewnątrz zgromadzeń zakonnych, jak i w parafiach czy diecezjach czy jakiejkolwiek przestrzeni publicznej" - dodały przełożone.

W pierwszych komentarzach zaznacza się, że apel ten zbiega się w czasie z rozwojem ogólnoświatowego ruchu MeToo, w ramach którego ujawniane są przypadki molestowania i przemocy seksualnej.