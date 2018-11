"Commentary": Żydzi czują się bezpieczniej na wschodzie Europy niż na zachodzie

Video: Fakty o Świecie TVN24 BiS

Groźby, pobicia, a nawet zabójstwa. Wzrasta liczba ataków...

W Unii Europejskiej nikt nie powinien bać się pójść do synagogi ani nosić jarmułki - podkreśliła Komisja Europejska. Statystyki jednak przerażają. We Francji aktów antysemickich do września tego roku było o 79 procent więcej w porównaniu do całego 2017 roku. Rząd planuje szeroko zakrojoną akcję zwalczania tego zjawiska. Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.

