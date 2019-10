Kraj w kryzysie, ulice w ogniu i dymie. "Oni wszyscy są złodziejami"

W Libanie drugi dzień trwają gwałtowne, antyrządowe protesty. Na ulice w całym kraju wyszły tysiące ludzi. Manifestanci domagają się odsunięcia od władzy elity politycznej, która - jak twierdzą - ograbiła kraj, doprowadzając libańską gospodarkę na skraj załamania.

Wielotysięczne protesty rozpoczęły się w czwartek w Bejrucie w odpowiedzi na rządowe plany budżetowe na przyszły rok. Zakładają one wzrost podatków, a także wprowadzenie opłaty za korzystanie z połączeń w aplikacji WhatsApp. W nocy demonstranci starli się z policją, która użyła gazu łzawiącego.



W piątek na ulice w całym kraju znów wyszły tysiące ludzi.

To największe demonstracje w Libanie od lat - zaznacza Reuters.

Źródło: PAp/EPA/WAEL HAMZEH Protesty w Libanie

"Nie możemy dłużej znosić tej sytuacji"

W proteście uczestniczą przedstawiciele wszystkich pozycji społecznych i wyznań. W kraju mocno zróżnicowanym religijnie, tak szeroki zasięg geograficzny manifestacji wskazuje na rosnącą frustrację i gniew wszystkich Libańczyków - ocenia agencja.



Manifestanci budują barykady i palą opony, pogrążając miasta w gęstym, czarnym dymie. Niektórzy trzymają transparenty i wykrzykują hasła wzywające rząd do ustąpienia. W piątek na ulicach pojawiło się także wojsko.

Źródło: PAp/EPA/WAEL HAMZEH Na libańskich ulicach pojawiło się wojsko



- Wyszliśmy na ulice, ponieważ nie możemy dłużej znosić tej sytuacji. Reżim jest całkowicie skorumpowany - powiedział agencji Reutera 51-letni Fadi Issa, który na demonstrację przyszedł z synem. - Oni wszyscy są złodziejami, idą do władzy, by zapełnić swoje kieszenie, nie żeby służyć krajowi - przekonywał. Dodał, że protestujący nie chcą jedynie dymisji rządzących. - Chcemy, żeby zostali pociągnięci do odpowiedzialności. Powinni zwrócić wszystkie pieniądze, które ukradli. Chcemy zmiany - stwierdził mężczyzna.

Kraj w kryzysie

Ekonomiści ostrzegają, że system finansowy Libanu nie był tak blisko załamania od lat 80. ubiegłego wieku.

W latach 1975-1990 Liban pogrążony był w wojnie domowej, która zrujnowała miejscową gospodarkę. Dziś jest jednym z najbardziej zadłużonych państw na świecie. Wzrost gospodarczy hamują także konflikty i niestabilność w regionie. Bezrobocie wśród Libańczyków poniżej 35 roku życia wynosi 37 procent.



Rząd od lat nie podejmował niezbędnych kroków, by poprawić sytuację gospodarczą w kraju pogrążonym w kryzysie, a politycy wykorzystują zasoby państwowe dla własnych korzyści.

Liban jest uzależniony od zagranicznego kapitału. Sojusznicy zwiększyli w ostatnim czasie presję na premierze Saadzie al-Haririm, by wprowadził reformy, które od dawna obiecywał. Obietnic nie spełniał - jak pisze Reuters - z powodu własnych interesów.

