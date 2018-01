Antymafijna operacja we Włoszech i Niemczech

Antymafijna operacja we Włoszech i Niemczech

09.01 | 169 osób aresztowano we wtorek we Włoszech i Niemczech podczas wielkiej operacji przeciwko potężnemu klanowi mafii z Kalabrii. Skonfiskowany został majątek o wartości 50 milionów euro. Gang przeniknął do zarządzania ośrodkiem dla migrantów i uchodźców.

