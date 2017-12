Zabił żonę i dwójkę dzieci. Chwilę wcześniej śpiewał z synkiem kolędy w mediach społecznościowych





Foto: Maricopa County Sheriff's Office | Mężczyzna jest znanym w internecie kucharzem i mówcą motywacyjnym

Internetowy celebryta Anthony Milan Ross z Phoenix w Stanach Zjednoczonych został oskarżony o zamordowanie swojej żony oraz dwójki dzieci. Do tragicznego zdarzenia doszło w Boże Narodzenie. Niedługo przed tym mężczyzna opublikował na swoim profilu na Facebooku nagranie, na którym śpiewa kolędy wraz z synem.

45-letni internetowy celebryta Anthony Milan Ross zabił w Phoenix w Boże Narodzenie swoją 38-letnią żonę Iris, z którą był w separacji, oraz dwójkę dzieci: 11-letniego Nigela oraz 10-miesięczną Anorę.

Do tragedii doszło ok. półtorej godziny po tym, jak Ross udostępnił w mediach społecznościowych nagranie, na którym wraz ze swoim synem Nigelem śpiewa kolędę.

"Zabiłem Iris i dzieci"

Jak relacjonuje serwis ABC15, szwagierka oskarżonego, Mary Wogas w bożonarodzeniowe popołudnie otrzymała od Rossa dwie wiadomości.

"Od razu wiedziałam, że coś jest nie tak" - relacjonowała kobieta. "Zabiłem Iris i dzieci"- brzmiał pierwszy SMS. W drugim Ross miał wyznać, że zrobił to z użyciem broni palnej.

"Wiedziałam, że był niestabilny i miał mroczną stronę, ale nie sądziłam, że aż tak" - skomentowała Wogas.

Interwencja policji

Jak twierdzą świadkowie zdarzenia, prawdopodobnie sąsiedzi zaalarmowali policję, kiedy zobaczyli, jak Ross strzela do żony. Mieli wtedy zapytać mężczyznę, czy z jego żoną wszystko w porządku, na co ten miał do nich wycelować i powiedzieć: "Nie". A następnie udać się do mieszkania, w którym znajdowały się dzieci.

Jak relacjonuje dziennik "L.A. Times", policja przyjechała o godz. 15.45 czasu lokalnego. Funkcjonariusze znaleźli ciało matki w pobliżu wejścia do budynku. Następnie rozpoczęli negocjacje z podejrzanym, który zabarykadował się w mieszkaniu. Po kilku godzinach miał zacząć strzelać do policjantów.

Około godz. 22 policjanci wprowadzili do mieszkania robota, dzięki któremu odkryli zwłoki córki Rossa. Wtedy do akcji wkroczyła jednostka do zadań specjalnych. Unieszkodliwiła i aresztowała mężczyznę. Na miejscu znaleziono jednak martwe drugie dziecko.

Anthony Milan Ross usłyszał zarzut potrójnego morderstwa pierwszego stopnia oraz oskarżenie o napaść na policjantów i użycie broni palnej.

Funkcjonariusze nie podają, jaki był motyw zabójstwa, jednak całą sprawę rozpatrują w kategorii przemocy domowej.

Mówca motywacyjny i kucharz

Mężczyzna jest internetowym celebrytą. Popularność zdobył dzięki metamorfozie, którą przeszedł dzięki wegańskiej diecie. Ross dzielił się w mediach społecznościowych zdjęciami, które pokazywały, jak zrzucił około stu kilogramów wagi. Zdrowy styl życia łączył z karierą mówcy motywacyjnego.

