Anthony Bourdain nie żyje





»

Anthony Bourdain, gwiazda programów kulinarnych, nie żyje. 61-letni gospodarz programów w CNN popełnił samobójstwo.

Gwiazdy kochały jej torebki. Nie żyje słynna projektantka 55-letnia... czytaj dalej » Jak podaje CNN, Bourdain został znaleziony w pokoju hotelowym w Strasburgu we Francji, gdzie pracował nad kolejnym odcinkiem programu "Parts Unknown". Bourdain powiesił się.

Kariera urodzonego w 1956 roku w Nowym Jorku Bourdaina rozkwitła w 1999 roku, kiedy magazyn "New Yorker" opublikował jego artykuł "Don't Eat Before Reading This" ("Nie jedz przed przeczytaniem tego"), który stał się zaczynem wydanej rok później książki "Kitchen Confidential: Adventures in the Culinary Underbelly". Później Bourdain prowadził programy telewizyjne w Food Network i Travel Channel, a od 2013 roku w CNN.

Bourdain znany był nie tylko z telewizji, lecz także jako autor licznych książek o tematyce kulinarnej. "Poprzez swoje programy telewizyjne i książki badał ludzką naturę i pomagał ludziom inaczej patrzeć na jedzenie, podróżowanie i siebie samych" - podało CNN. Podkreśliło jednocześnie, że Bourdain walczył o prawa ludzi marginalizowanych oraz na rzecz bezpieczniejszych warunków pracy pracowników restauracji. "W swojej karierze zdobył praktycznie każdą nagrodę, jaką można uzyskać w tej branży" - czytamy na portalu CNN.

"Jego zamiłowanie do wielkich przygód, nowych znajomości, doskonałego jedzenia i napojów oraz niezwykłe historie ze świata czyniły go wyjątkowym mówcą. Jego talenty nigdy nie przestawały nas zadziwiać i będzie nam go bardzo brakować". "W tym trudnym czasie myślami i modlitwami jesteśmy z jego córką i rodziną" - dodano.

Źródło: Roy Rochlin/FilmMagic/Getty Images Anthony Bourdain