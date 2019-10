Żona dyplomaty śmiertelnie potrąciła nastolatka. Rodzice Harry'ego chcą, by spojrzała im w twarz

Mam nadzieję, że Anne Sacoolas wróci i będzie angażować się w procesy prawne przeprowadzane w tym kraju - oświadczył premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson. Chodzi o żonę amerykańskiego dyplomaty, która skorzystała z immunitetu dyplomatycznego i opuściła Wielką Brytanię po udziale w wypadku samochodowym, w którym zginął 19-latek. - Chcemy z nią porozmawiać. Ona także musi cierpieć, też jest matką - stwierdziła matka Harry'ego Dunna.

Brytyjski premier Boris Johnson powiedział w poniedziałek, że "kwestia powrotu Anne Sacoolas została poruszona z ambasadorem USA w Londynie" - przekazała agencja Reutera. - Jeśli nie uda nam się tego rozwiązać, to oczywiście osobiście zajmę się tym w Białym Domu - zapowiedział szef brytyjskiego rządu.

19-letni Harry Dunn zmarł w szpitalu 27 sierpnia po kolizji drogowej w pobliżu bazy lotniczej RAF Croughton w Northamptonshire w środkowej Anglii, z której korzystają Stany Zjednoczone.

Dunn jechał na motocyklu. Zderzył się czołowo z samochodem poruszającym się po nieprawidłowej stronie drogi. Samochód miała prowadzić żona amerykańskiego dyplomaty Anne Sacoolas.

Wniosek o uchylenie immunitetu

Brytyjskie służby przekazały, że policja bezpośrednio po wypadku złożyła wniosek o uchylenie immunitetu dyplomatycznego w celu umożliwienia przeprowadzenia dochodzenia i przesłuchania kobiety. - Niestety, poinformowano nas, że wniosek został odrzucony, a podejrzana opuściła Wielką Brytanię - powiedziała w telewizji Sky News nadinspektor policji w Northamptonshire, Sarah Johnson.

W niedzielę Sky News ujawniła, że Amerykanka, która brała udział w wypadku, to 42-letnia Anne Sacoolas. W rozmowie z brytyjską telewizją rodzice zmarłego chłopaka skrytykowali ją za opuszczenie kraju po wypadku. Zapewniali, że nie zależy im na jej ukaraniu, natomiast chcą, by spojrzała im w twarz.

- Wróć do domu, wróć do Wielkiej Brytanii. Nie jesteśmy okropną rodziną, jesteśmy zwyczajną, brytyjską rodziną. Chcemy tylko zobaczyć twarz osoby, która na razie jest dla nas wyłącznie nazwiskiem - zwróciła się do Sacoolas matka Harry'ego. - Chcemy z nią porozmawiać, dowiedzieć się, jak się czuje. Ona także musi cierpieć, też jest matką - powiedziała.

Źródło: ENEX 19-letni Harry Dunn zmarł 27 sierpnia