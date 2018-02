"Nie pojadę do Madrytu". Uciekła do Szwajcarii





»

Była proniepodległościowa deputowana do katalońskiego parlamentu Anna Gabriel, która miała zostać przesłuchana przez hiszpański sąd za rolę w zorganizowaniu referendum w sprawie niepodległości regionu, uciekła do Szwajcarii. Ujawniła to we wtorkowym wywiadzie.

Rząd Puigdemonta "chciał wprowadzić Katalonię do NATO" Z prowadzonego... czytaj dalej » - Nie pojadę do Madrytu. Jestem prześladowana z powodu mojej działalności politycznej, a rządowa prasa już orzekła, że jestem winna - powiedziała Gabriel szwajcarskiej gazecie "Le Temps".



Członkini Kandydatury Jedności Ludowej (CUP) miała stawić się w środę w Sądzie Najwyższym w hiszpańskiej stolicy, który miał ją przesłuchać.



CUP było jednym z ugrupowań separatystycznych w katalońskim parlamencie, które popierało rząd Carlesa Puigdemonta, dopóki nie został on zdymisjonowany pod koniec października 2017 roku przez władze w Madrycie w związku z nielegalnymi w świetle hiszpańskiej konstytucji działaniami na rzecz secesji Katalonii.



Gabriel jest kolejnym katalońskim politykiem, który zdecydował się opuścić Hiszpanię, idąc śladem byłego szefa regionalnych władz Puigdemonta. Wraz z czworgiem byłych ministrów Puigdemont przebywa w Belgii. Czterej inni zwolennicy niepodległości Katalonii, w tym były wicepremier Oriol Junqueras, od listopada są przetrzymywani w areszcie.



Była regionalna minister powiedziała też telewizji RTS, że rozważa wznowienie kariery akademickiej w Szwajcarii. Na uniwersytecie w Barcelonie wykładała prawo. Dodała, że nie składała wniosku o przyznanie jej azylu politycznego, ale zrobi to, jeśli Hiszpania będzie domagała się jej ekstradycji, co uniemożliwiłoby jej pracę.