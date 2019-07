"Absolutnie nietypowa" sytuacja staje się tradycją. Merkel znów na siedząco

Video: ENEX

Kanclerz Niemiec i premier Mołdawii wysłuchały hymnów...

16.07 | Kanclerz Niemiec po raz kolejny wysłuchała hymnów państwowych na siedząco. To niecodzienna z punktu widzenia protokołu dyplomatycznego sytuacja, do której tym razem doszło w czasie powitania w Berlinie Mołdawii Mai Sandu. W ciągu ostatniego miesiąca Angela Merkel trzykrotnie dostała ataku drgawek, co wywołało zaniepokojenie jej stanem zdrowia.

