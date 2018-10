Rezygnacja z szefowania CDU, ostatnia kadencja jako kanclerza. Merkel potwierdza swe plany





»

Po znacznej utracie głosów przez CDU w niedzielnych wyborach do landtagu Hesji kanclerz Niemiec Angela Merkel zapowiedziała rezygnację z ponownego ubiegania się o stanowisko szefowej tej partii. W rozmowie z dziennikarzami potwierdziła decyzję, o której wcześniej nieoficjalnie informowały agencje. Zdradziła też inne szczegóły swych politycznych planów.

Kanclerz Niemiec Angela Merkel potwierdziła w poniedziałek nieoficjalne doniesienia, że nie będzie ubiegać się o reelekcję na stanowisko przewodniczącej partii oraz że jej obecna kadencja na czele rządu jest już ostatnia.

Merkel o swej politycznej przyszłości

Angela Merkel zaznaczyła, że po upływie obecnej kadencji parlamentu w 2021 roku nie będzie zabiegać o żadne stanowisko polityczne. Zapowiedziała, że gdyby doszło do przedterminowych wyborów, także nie będzie się już ubiegać o urząd kanclerski.



Oświadczyła, że niedawne wybory do landtagów Bawarii i Hesji powinny służyć jako punkt zwrotny dla koalicji rządzącej. W wyborach tych chadecja i socjaldemokraci ponieśli duże straty. Kanclerz powiedziała, że bierze odpowiedzialność za to, co się stało od czasu ubiegłorocznych wyborów do Bundestagu. Gorzkie zwycięstwo chadeków w Hesji. Partia Merkel traci poparcie Kierowana przez... czytaj dalej »

Polityk ta kieruje CDU od 2000 roku, a na czele rządu stoi od 2005 roku.

Kto zamiast Merkel

Ponowne wybory szefa CDU odbędą się w czasie konwencji na początku grudnia w Hamburgu. Jak zauważa Reuters, deklaracja Merkel rozpocznie wewnątrzpartyjną rywalizację o to, kto zastąpi ją na czele ugrupowania.

Według agencji dpa wolę kandydowania na przewodniczącą CDU zgłosiła już sekretarz generalna tej partii, Annegret Kramp-Karrenbauer.

Reuters informuje, że kandydatem chciałby zostać także obecny minister zdrowia Jens Spahn. W przeszłości polityk ten dał się poznać jako krytyk działań Merkel w kryzysie uchodźczym w 2015 roku i przedstawiciel konserwatywnego skrzydła chadeków.

Według dpa "gotowość" do starania się o funkcję szefa partii zasygnalizował również były przewodniczący frakcji CDU/CSU Friedrich Merz. Dpa informuje o tym, powołując się na "otoczenie Merza". Agencja odnotowuje, że polityk ten, swego czasu rywal Merkel, w ostatnich latach wycofał się z działalności publicznej.

Merkel: nie chcę wpływać na wybór następcy

- To prawda, że Annegret Kramp-Karrenbauer i Jens Spah dziś zgłosili swe kandydatury - przyznała Angela Merkel w rozmowie z dziennikarzami po partyjnym spotkaniu za zamkniętymi drzwiami. Dodała, że nie chce wpływać na wybór swego następcy na stanowisku szefa CDU podczas grudniowej konwencji partii.

Kanclerz przyznała, że pierwotnie zamierzała ogłosić decyzje co do swej przyszłości politycznej w przyszłym tygodniu.

Duże straty CDU w Hesji

Decyzja Angeli Merkel została ogłoszona dzień po wyborach do parlamentu krajowego Hesji. Dwie partie wielkiej koalicji rządowej na szczeblu federalnym - chadecka CDU i socjaldemokratyczna SPD - poniosły w nich dotkliwe straty. Koalicja rządowa zwyciężyła, ale straciła poparcie w Hesji Wstępne oficjalne... czytaj dalej »

Według oficjalnych wyników głosowania CDU, która wygrała niedzielne wybory, uzyskała 27 proc. głosów. Jednak w 2013 r. miała poparcie na poziomie 38,3 proc. Dla chadecji, która rządzi Hesją - samodzielnie lub w koalicji - nieprzerwanie od 19 lat, tegoroczny wynik jest najgorszy w tym landzie od 1966 roku.

SPD zdobyła 19,8 proc. głosów, czyli około 10 punktów procentowych mniej niż poprzednio i tyle samo, co Zieloni, dotychczasowy koalicyjny partner CDU w rządzie Hesji.

W Hesji, która w przeszłości była bastionem socjaldemokratów, SPD uzyskała najgorszy wynik od 1946 roku. Zieloni natomiast niemal podwoili swój wynik sprzed pięciu lat, gdy głosowało na nich 11,1 proc. wyborców.

Wybory w Hesji uważane były za ważny sprawdzian dla obu partii wielkiej koalicji, szczególnie po tym, jak dwa tygodnie temu zarówno bawarska partia CSU, będąca siostrzanym ugrupowaniem wobec CDU, jak i SPD bardzo słabo wypadły w wyborach landowych w Bawarii.