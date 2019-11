Ambasada USA gratuluje Ukrainie po decyzji międzynarodowego trybunału

"To ważny krok w obronie suwerenności, jedności terytorialnej i demokracji na Ukrainie oraz ku pociągnięciu Rosji do odpowiedzialności za jej działania" - ogłosiła ambasada USA w Kijowie, gratulując Ukrainie decyzji Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości ONZ. Uznał on, że ma prawo rozpatrywać złożony przez Ukrainę blisko trzy lata temu pozew, zarzucający Rosji wspieranie terroryzmu i dyskryminowanie nierosyjskiej ludności Krymu.