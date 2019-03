Milicja przesłuchała polską aktywistkę za "zorganizowanie nielegalnej imprezy"

Foto: PAP/Jakub Kaczmarczyk Video: tvn24

Andżelika Borys o sytuacji Polaków na Białorusi

21.03 | Co nurtuje Polaków na Białorusi? - To samo, co obywateli białoruskich, na przykład sytuacja ekonomiczna - powiedziała szefowa Związku Polaków na Białorusi Andżelika Borys, która była gościem specjalnym "Babilonu". Fragment programu z marca 2017.

