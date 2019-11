Duda: czcimy pamięć upadku żelaznej kurtyny

Prezydent Andrzej Duda rozpoczął w sobotę wizytę w Berlinie, gdzie bierze udział w obchodach 30. rocznicy upadku Muru Berlińskiego. - Dzisiaj czcimy pamięć upadku żelaznej kurtyny, która w sposób symboliczny upadła poprzez zburzenie Muru Berlińskiego - mówił podczas uroczystości w niemieckiej stolicy. Duda odwiedził również obóz koncentracyjny w Sachsenhausen.

- Bardzo się cieszę, że możemy się spotkać dziś tutaj, w Berlinie. W miejscu bardzo symbolicznym, (...) na pamiątkę tamtych dramatycznych dla nas lat, kiedy Berlin, świat i Europa były podzielone na część wschodnią i część zachodnią, kiedy my znajdowaliśmy się jako naród, jako państwo poza żelazną kurtyną w sowieckiej strefie wpływów - powiedział Andrzej Duda w Berlinie.



Zaznaczył, że czcimy pamięć upadku tej żelaznej kurtyny. - Czcimy tutaj, w Berlinie, gdzie właśnie w sposób symboliczny ona upadła poprzez (...) zburzenie Muru Berlińskiego, poprzez zniesienie tego podziału Niemiec na wschodnie i zachodnie - mówił prezydent.

Uroczystości w Berlinie

Podczas głównych uroczystości, które odbyły się w miejscu pamięci na przylegającej niegdyś do Muru Berlińskiego Bernauer Strasse, prezydent Frank-Walter Steinmeier i kanclerz Angela Merkel uczcili osoby, które zginęły przy próbie ucieczki na Zachód.



Po ceremonii na Bernauer Strasse prezydenci Polski Andrzej Duda, Czech Milosz Zeman, Słowacji Zuzana Czaputova i Węgier Janos Ader, a także prezydent Steinmeier wspólnie złożyli róże przed pomnikiem upamiętniającym zasługi Grupy Wyszehradzkiej w przezwyciężaniu komunizmu.



Potem wszyscy udali się na rozmowy podczas roboczego śniadania w siedzibie prezydenta Niemiec na Zamku Bellevue.

Prezydenci Niemiec, Polski, Czech, Słowacji oraz Węgier uczcili upadek muru berlińskiego

Wizyta w obozie koncentracyjnym

Następnie polski prezydent odwiedził były obóz koncentracyjny w Sachsenhausen. Złożył wiązankę kwiatów przy tablicy poświęconej pamięci 183 profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego i innych wyższych uczelni Krakowa, którzy w listopadzie 1939 r. zostali aresztowani i wywiezieni do obozu w Sachsenhausen w ramach tzw. Sonderaktion Krakau.

Prezydent przypomniał, że krakowscy profesorowie z Uniwersytetu Jagiellońskiego i innych uczelni, 6 listopada zostali zwabieni przez Niemców, na rzekomy wykład, który miał się odbyć na Uniwersytecie Jagiellońskim. - Tam zdradziecko nie tylko zatrzymano, ale przede wszystkim uwięziono 183 polskich uczonych, którzy następnie w większości zostali przewiezieni do Sachsenhausen i wielu z nich zostało zamordowanych lub pomarło - mówił.



- Cieszę się, że mogliśmy się dziś przy tej tablicy pochylić się w hołdzie dla nich (...), a także dla wszystkich Polaków, którzy w tym obozie koncentracyjnym zginęli, pomarli - powiedział. Przypomniał, że ofiarą tego obozu był m.in. gen. Stefan "Grot" Rowecki.



W ocenie prezydenta, obóz w Sachsenhausen "stanowi szczególną bliznę na ciele naszego narodu, właśnie przez to, że tutaj była mordowana i więziona polska inteligencja". - To miejsce i tamta akcja Sonderaktion Krakau przeciwko polskim profesorom pokazuje, jaki rzeczywiście był cel hitlerowskich Niemców, którzy okupowali wtedy Polskę. Na samym początku tej okupacji chcieli wyciąć najcenniejsze tkanki z organizmu Rzeczpospolitej z naszego społeczeństwa zabijając naszych uczonych, (...) którzy byli pniem naszej inteligencji i rozwoju naszego społeczeństwa - podkreślił.



Przypomniał również, że 79 lat temu, 9 listopada 1940 r. w tym obozie zostało rozstrzelanych 33 Polaków.

Prezydent Andrzej Duda odwiedził obóz koncentracyjny w Sachsenhausen