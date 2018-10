Duda: mam poczucie że w ramach Unii Europejskiej mamy niedosyt demokracji

Unia Europejska powstawała na gruncie głębokiego przekonania o konieczności zachowania wzajemnego szacunku, bo to właśnie ten wzajemny szacunek będzie prowadził do tego, że nie będzie kolejnej wojny - powiedział we wtorek w Berlinie prezydent Andrzej Duda. Wraz z prezydentem Niemiec Frankiem-Walterem Steinmeierem uczestniczyli w dyskusji podczas Forum Polsko-Niemieckiego.

Po południu we wtorek w siedzibie niemieckiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych prezydenci Andrzej Duda i Frank-Walter Steinmeier wzięli udział w XIX Forum Polsko-Niemieckim "Europa 1918-2018: historia z przyszłością".

- Mamy w Europie swoje miejsce, mamy swój wkład w historii Europy (…). Chcemy, żeby to było dostrzegane. Chcemy, żeby to było uznawane i chcemy w związku z tym, żeby nie próbowano negować naszego prawa do głosu - powiedział polski przywódca.

Dodał, że głos Polski liczy się tak samo, jak głos każdego innego europejskiego państwa. "Zaburzy stosunki energetyczne w Europie". Prezydent w Berlinie o Nord Stream 2 Prezydent Andrzej... czytaj dalej »

Polska przeciwna "koncertowi mocarstw"

- Unia Europejska powstawała na gruncie głębokiego przekonania o konieczności zachowania wzajemnego szacunku. Bo to właśnie ten wzajemny szacunek będzie prowadził do tego, że nie będzie kolejnej wojny - powiedział prezydent Andrzej Duda.

- Bardzo bym chciał, żeby w Unii Europejskiej takie właśnie myślenie było myśleniem dominującym i obowiązującym. To jest podstawa sprawiedliwego i wolnego świata - przekonywał.

Prezydent zaznaczył, że "zawsze będziemy przeciwni koncertowi mocarstw". - Zawsze będziemy żądali równego traktowania, bo tylko równe traktowanie i tylko sprawiedliwe traktowanie zapewniało nam wolność - stwierdził.

- Widzimy przyszłość Unii jako unii równych państw. Gdzie państwa są sprawiedliwe traktowane, są traktowane jednakowo - podkreślił. Prezydent Duda w Niemczech. Poruszone zostaną "sporne kwestie", w tym Nord Stream 2 Prezydent Andrzej... czytaj dalej »

"Bo Unia Europejska zakazała"

- Powinniśmy poważnie zadać sobie pytanie, że jeżeli jest tak dobrze, to dlaczego Brytyjczycy opowiedzieli się za wyjściem z Unii Europejskiej - mówił prezydent.

Wśród możliwych powodów wspomniał kwestię mentalności Brytyjczyków, którzy od wieków, jako mocarstwo, stanowili jedną z największych sił w Europie.

Tymczasem, zdaniem Dudy, "instytucje europejskie bardzo mocno próbują rozszerzać swoje kompetencje". - Może Brytyjczycy zdecydowali, że chcą wyjść z Unii dlatego, że w sensie mentalnym oni nigdy nie musieli nikomu podlegać - mówił.

- Może mają poczucie, że im się coś narzuca i nie chcą się na to zgodzić. Dlaczego oni mają słuchać czyjegoś głosu i mają się komuś podporządkować - pytał prezydent.

- Mam poczucie ze my, w ramach Unii, mamy niedosyt demokracji. I wielu ludzi sobie zadaje pytanie, dlaczego Unia Europejska zabrania tego, dlaczego zabrania tamtego - mówił prezydent. Postawił pytanie, dlaczego w polskich sklepach nie można kupić zwykłej żarówki, a jedynie energooszczędną. I odpowiedział: bo Unia Europejska zakazała.

- To są problemy, nad którymi zastanawiają się ludzie. Nie wiem, czy to nie jest jedna z przyczyn brexitu - dodał.

Dwudniową wizytę w Niemczech polska para prezydencka rozpoczęła w poniedziałek.