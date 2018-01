Z sekretarzem stanu USA Rexem Tillersonem będziemy rozmawiali przede wszystkim o bezpieczeństwie, o zwiększaniu obecności armii Stanów Zjednoczonych w Polsce - powiedział w czwartek w Davos prezydent Andrzej Duda.

Rex Tillerson przyleci do Warszawy w piątek wprost z Światowego Forum Ekonomicznego w Davos, na którym od wtorku obecny jest też prezydent Duda. Duda i Tillerson spotkają się w piątek wieczorem w Belwederze. W sobotę z sekretarzem stanu USA będzie rozmawiał premier Mateusz Morawiecki.

Obecność wojsk USA w Polsce

- Na pewno będziemy rozmawiali przede wszystkim o bezpieczeństwie - powiedział prezydent pytany przez polskich dziennikarzy w Davos o to, jakie tematy poruszy podczas piątkowej rozmowy w Warszawie z sekretarzem stanu USA.

Zaznaczył, że bardzo duża część rozmowy z prezydentem Donaldem Trumpem w lipcu 2017 r. w Warszawie poświęcona była kwestii importu amerykańskiego gazu skroplonego do polski poprzez gazoport w Świnoujściu.

- Cieszę się, że średnioterminowy kontrakt w międzyczasie został podpisany, więc pewnie o tym też będzie mowa w trakcie tego spotkania, ale myślę, że przede wszystkim będziemy mówili o bezpieczeństwie, o obecności armii Stanów Zjednoczonych w Polsce, o zwiększaniu tej obecności, wzmacniając to, o czym rozmawiał ostatnio w Waszyngtonie minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak - powiedział Andrzej Duda.

Polska wspiera Serbię

W czwartek głowa państwa spotkała się też z prezydentem Serbii Aleksandarem Vucziciem.

Absolutnie nie wolno zamykać drzwi do Unii Europejskiej; powinniśmy pokazywać, że Unia jest jednością, jest żywa i jest otwarta na te kraje i społeczeństwa, które chcą do niej przystąpić - podkreślił w czwartek prezydent Andrzej Duda.

Polski prezydent mówił, że rozmawiał głównie o sytuacji na Bałkanach, zwłaszcza na Bałkanach Zachodnich i usłyszał o "niezwykle skomplikowanej sytuacji w Bośni, na tle politycznym, etnicznym" Jak dodał, poruszono również temat Kosowa.

Duda podczas spotkania podkreślił, że Polska wspiera "europejskie, unijne aspiracje" Serbii. - Uważam, że drzwi do Unii Europejskiej powinny pozostać otwarte (...) zwłaszcza w sytuacji, kiedy mamy kryzys związany z brexitem, bo my wszyscy powinniśmy pokazywać, że Unia jednak jest jednością, jest żywa i jest otwarta na te kraje i społeczeństwa, które do Unii Europejskiej chcą przystąpić - mówił prezydent.

Według niego "absolutnie nie wolno zamykać drzwi" do Wspólnoty. - Tych, którzy do Unii aspirują, powinniśmy zapewniać o tym, że jeżeli spełnią wymagane kryteria, to zostaną do Unii przyjęci.

Duda oświadczył, że UE powinna się rozwijać po to, "żebyśmy my, jako wielka gospodarka unijna, byli coraz bardziej konkurencyjni i po to, żeby miała UE dopływ tej świeżej myśli". - Żebyśmy mogli wykorzystywać też to nowe, co przynoszą ze sobą nowe kraje członkowskie, tak jak przyniosła Unii Europejskiej Polska - stwierdził prezydent.