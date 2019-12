Prezydent Duda: nie we wszystkim zgadzamy się z Rosją, ale o wrogości nie ma mowy

Trzeba w zdecydowany sposób realizować politykę bezpieczeństwa i odstraszania, pokazując, że kolejne próby imperialnych działań Rosji spotkają się z twardą odpowiedzią NATO - powiedział na konferencji prasowej po zakończeniu szczytu Sojuszu w Londynie prezydent Andrzej Duda. Zaznaczył jednak, że z drugiej strony "nie wolno żadnego kraju bezwzględnie izolować".

Andrzej Duda wziął udział w konferencji prasowej po zakończonym w środę spotkaniu przywódców państw członkowskich NATO w Londynie.

SZCZYT NATO W LONDYNIE. PRZYWÓDCY PODSUMOWALI SPOTKANIE >>>

Zapytany o stanowisko Sojuszu wobec Rosji, prezydent Duda podkreślił, że "Rosja to jest nasz sąsiad, z którym nie we wszystkich sprawach się zgadzamy, na wiele kwestii mamy inny punkt widzenia i pewne działania ze strony Rosji uważamy za nieakceptowalne". - Ale tu nie ma mowy o żadnej wrogości - podkreślił.

"Atak na jednego sojusznika będzie uważany za atak na nas wszystkich". NATO potwierdza jedność "W trudnych... czytaj dalej » - Wrogiem być może można nazwać podmioty o charakterze niepaństwowym, czyli rożnego rodzaju organizacje terrorystyczne, które pozwalają sobie na ataki czy to na obywateli państw NATO czy żołnierzy państw NATO - mówił prezydent. Jak dodał, "absolutnie nie możemy dziś mówić o jakimkolwiek wrogu na poziomie międzypaństwowym".

Duda: Rosji nie można bezwzględnie izolować

Andrzej Duda zaznaczył, że NATO nie zgadza się, żeby porządek dotyczący granic i suwerenności państw, ustalony po II wojnie światowej i po 1989 roku "był zmieniany siłą". - Niestety Rosja przedsięwzięła takie zachowania na przestrzeni ostatnich lat - dodał prezydent, tłumacząc, że ma na myśli inwazję na Gruzję oraz działania Rosji po 2014 roku na wschodzie Ukrainy i Krymie.

Przypomniał też, że już w czasie szczytu NATO w Warszawie w 2016 roku "powiedzieliśmy, że wobec Rosji potrzebne jest podejście dwutorowe". - Z jednej strony trzeba w zdecydowany sposób realizować politykę bezpieczeństwa i odstraszania, pokazując, że kolejne próby działań imperialnych czy zaczepnych spotkają się z twardą odpowiedzią Sojuszu Północnoatlantyckiego - mówił prezydent.

- Z drugiej strony trzeba także rozmawiać, bo Rosja jest sąsiadem, bo Rosja jest partnerem, bo dzisiaj świat to jest także wielkie pole wymiany gospodarczej (…). Nie wolno się zamykać i nie wolno żadnego kraju bezwzględnie izolować. Trzeba stwarzać szanse na to, że relacje uda się poprawić. I taka polityka jest nadal realizowana - dodał.

Oglądaj Wideo: tvn24 Duda: żadnego kraju nie można bezwzględnie izolować

Zgoda na nowe plany obrony wschodniej flanki

Odnosząc się do samego szczytu, prezydent podkreślał, że rozmowy toczyły się spokojnie, merytorycznie, dotyczyły bezpieczeństwa i wspólnego działania w tej kwestii, a także wielkiej wartości, jaką jest Sojusz.

NOWY PLAN OBRONY DLA POLSKI I KRAJÓW BAŁTYCKICH >>>

Erdogan się zgodził. Szef NATO: Sojusz poparł plan obrony Polski i państw bałtyckich Członkowie NATO... czytaj dalej » - Bardzo istotny element dla nas to pełna zgoda na aktualizację planów kolektywnej obrony Polski - to było dla nas bardzo ważne, o tym się dużo mówiło - powiedział prezydent i dodał, że było to przedmiotem negocjacji.

- Mogę ujawnić, że także my włączyliśmy się w te negocjacje bardzo mocno. Moja rozmowa telefoniczna z panem prezydentem Turcji, panem prezydentem Erdoganem, gdzie właśnie mówiliśmy o tym, ja bardzo mówiłem, jak to jest potrzebne dla jedności Sojuszu Północnoatlantyckiego, ale także dla bezpieczeństwa naszej części Sojuszu Północnoatlantyckiego, czyli Polski i państw bałtyckich - dodał Duda.

Prezydent zaznaczył, że poza zagrożeniem ze strony rosyjskiej, w czasie rozmów zwrócono także uwagę na zagrożenia terrorystyczne, a w związku z tym zagrożenia, które mogą płynąć z północnej Afryki czy Bliskiego Wschodu. - Bardzo mocno akcentowano zasadę 360 stopni, a więc tego, że Sojusz musi patrzeć wszędzie, wokół siebie i w związku z tym właśnie w taki sposób dookoła dbać o bezpieczeństwa wszystkich państw członkowskich - zaznaczył prezydent.

Źródło: Maciej Zieliński / PAP Wschodnia flanka NATO

Lunch z Trumpem

Andrzej Duda powiedział, że w czasie spotkania w Londynie "wypełniono treścią" postanowienia zeszłorocznego szczytu NATO dotyczące stanu podwyższonej gotowości w Sojuszu także w naszej części Europy.

- My jako Polska także włączamy się do tej inicjatywy. Jest sześć brygad, które będą zobowiązane do zachowania tego stanu podwyższonej gotowości, wśród nich będzie także polska 6. Brygada Powietrznodesantowa, będzie taką jednostką zobowiązaną do zachowania podwyższonej gotowości, a także polskie dwie eskadry lotnicze, dwie eskadry myśliwskie, które będą czuwały nad naszym bezpieczeństwem i będą czuwały nad bezpieczeństwem Sojuszu Północnoatlantyckiego w tej części, to także zostało dzisiaj tutaj pod Londynem w czasie szczytu NATO postanowione - powiedział prezydent.

Szczyt NATO w cieniu napięć. "Pokój nie jest dany raz na zawsze" Prezydent Francji... czytaj dalej » - Oprócz tego mieliśmy dzisiaj dłuższą rozmowę z prezydentem (USA - red.) Donaldem Trumpem, był zorganizowany wspólny lunch tych państw Sojuszu Północnoatlantyckiego, których wydatki na obronność stanowią lub przekraczają 2 procent PKB. Mieliśmy dyskusję na temat przyszłości, budowy strefy bezpieczeństwa i realizacji zobowiązań sojuszniczych - relacjonował.

Rozmowa z Macronem

Prezydent zaznaczył, że podczas rozmowy z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem mocno akcentował, że chciałby, aby nasze budowanie wspólnej sfery bezpieczeństwa odbywało się w ramach NATO.

- Rozmawialiśmy o różnych możliwościach współpracy gospodarczej, także współpracy militarnej, o współdziałaniu w zakresie budowania bezpieczeństwa w Europie - powiedział Duda.

- Nie będę ukrywał, że bardzo mocno akcentowałem, że chciałbym, żeby nasze budowanie wspólnej sfery bezpieczeństwa (...) odbywało się w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego. I z tym, co razem robimy w ramach NATO, powinno budować taki efekt dodany - zaznaczył.

- Jeśli mówimy o współpracy dla bezpieczeństwa europejskiego w ramach Unii Europejskiej, to mówię: tak, oczywiście. Chciałbym, żeby ta współpraca była tak realizowana, tak układana, byśmy razem przyczyniali się do wzmocnienia także bezpieczeństwa euroatlantyckiego - powiedział prezydent.

Oglądaj Wideo: tvn24 Andrzej Duda o rozmowie z Emmanuelem Macronem