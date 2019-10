Prezydent spotkał się z szefem trybunału w Hadze





Niezawisłość sądów jest kluczowym warunkiem zdolności sędziów do wypełniania ich funkcji w prawdziwy sposób - mówił podczas spotkania z prezydentem Andrzejem Dudą szef Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze Chile Eboe-Osuji.

Jednym z punktów trzeciego dnia wizyty polskiej pary prezydenckiej w Holandii było spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z prezesem Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze Chilem Eboe-Osujim.

Jak podkreślono w komunikacie MTK, "wizyta prezydenta Dudy odzwierciedla zaangażowanie Polski na rzecz Trybunału i wspólne wysiłki, podejmowane w walce z bezkarnością sprawców najpoważniejszych przestępstw, które spotykają społeczność międzynarodową". Przypomniano także, że Polska rokrocznie przekazuje środki na rzecz Funduszu dla Ofiar, który istnieje przy MTK.

Szef MTK o niezawisłości sądownictwa w Polsce

Eboe-Osuji w rozmowie z Dudą wyraził między innymi wdzięczność wobec Polski za silne i niezachwiane wsparcie dla Międzynarodowego Trybunału Karnego. - Trybunał został stworzony przede wszystkim po to, aby zagwarantować odpowiedzialność karną tych, którzy dopuścili się ludobójstwa, zbrodni przeciw ludzkości, zbrodni wojennych i innych form agresji. Ale ważne jest to, że jurysdykcja trybunału w tym zakresie nie jest podstawową. To tylko ostateczne wyjście. Trybunał ogranicza się do uzupełniania jurysdykcji sądów krajowych w zapewnieniu, że sprawiedliwości staje się zadość - mówił prezydent MTK, przypominając, że jest to znane jako doktryna uzupełniania się - komplementarności.

- Oznacza to, że kraje (członkowskie, które ratyfikowały Statut Rzymski, powołujący MTK - red.) posiadają prawa i obowiązki w zakresie sprawiedliwości na szczeblu krajowym - zauważył szef MTK.

- Muszę oczywiście zauważyć, że ta zasada komplementarności tworzy pewną pępowinę pomiędzy jurysdykcją Trybunału oraz krajami członkowskimi Statutu Rzymskiego. Niezawisłość sądów jest kluczowym warunkiem zdolności sędziów do wypełniania ich funkcji w sposób prawdziwy, a więc powiązany z zasadą komplementarności - podkreślił Eboe-Osuji.

Prezes Międzynarodowego Trybunału Karnego przypomniał polskiemu prezydentowi o obawach "wyrażanych przez ważne ciała i funkcjonariuszy - na scenie międzynarodowej - dotyczących stanu niezawisłości sądów w Polsce". - Jestem świadomy obaw wyrażanych przez Komisję Europejską, Międzynarodową Komisję Prawników czy Komisarza Praw Człowieka Rady Europy i innych - zaznaczył Eboe-Osuji.

- Wiem, że sprawa jest obecnie przez Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Z tego powodu nie byłoby właściwe z mojej strony komentowanie toczącej się sprawy. Mogę jedynie wyrazić przekonanie, że rząd Polski będzie w pełni szanować wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w tej sprawie - podsumował.

W Hadze prezydent Duda spotkał się z królem Niderlandów Wilhelmem-Aleksandrem, szefem holenderskiego rządu Markiem Rutte, przewodniczącymi obu izb holenderskiego parlamentu - Izby Pierwszej (wyższej) Janem A. Bruijnem i Izby Drugiej (niższej) Khadiją Arib, a także z dyrektorem generalnym Organizacji ds. Zakazu Broni Chemicznej (OPCW) Fernando Ariasem.

Para prezydencka do Polski wróciła w środę przed godz. 18.