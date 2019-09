Polska para prezydencka na lunchu u króla i królowej Belgów

Prezydent Duda zachęca Polaków mieszkających w Belgii do powrotu do kraju

Video: tvn24

28.09 | Prezydent Andrzej Duda życzył Polakom mieszkającym w Belgii, by wrócili do Polski. - Chciałbym żebyśmy mieli jak najwięcej rodaków w kraju, a niestety te 20 milionów cały czas jest gdzieś rozsianych po świecie. Tutaj w Belgii szacujemy, że między 120 a 150 tysięcy ludzi, to przecież nie jest taki wielki kraj, więc te 150 tysięcy, to naprawdę duża Państwa rzesza, która tutaj żyje. Chciałbym żeby Państwo wrócili - powiedział podczas spotkania z przedstawicielami Polonii.

