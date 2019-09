Duda zadowolony ze słów Trumpa. "Polacy będą mogli z godnością polecieć do USA"

Wszystko wskazuje na to, że wymagania przez Polskę zostały spełnione, prawdopodobnie droga do programu bezwizowego staje dla nas otworem. Być może jeszcze przed końcem roku udałoby się, żeby wiz do USA nie było - powiedział prezydent Andrzej Duda po poniedziałkowym spotkaniu z amerykańskim przywódcą Donaldem Trumpem.

Prezydent Andrzej Duda potwierdził na konferencji prasowej po spotkaniu z Donaldem Trumpem, że jednym z tematów spotkania z prezydentem Stanów Zjednoczonych była kwestia zniesienia wiz do USA dla Polakow.

"Może pan donieść Polakom, że prezydent Trump zrobił coś, czego nie potrafił zrobić nikt inny" Prezydent Andrzej... czytaj dalej » - Są takie nieformalne informacje od administracji amerykańskiej, że proces ewaluacji wizowej zbliża się ku końcowi. Koniec września jest datą graniczną i wszystko wskazuje na to, że wymagania zostały przez Polskę i Polaków w tym zakresie spełnione - oświadczył Duda.

- W związku z tym prawdopodobnie droga do programu bezwizowego staje dla nas otworem. Cieszymy się, bo gdyby tak było rzeczywiście, to być może nawet jeszcze przed końcem roku udałoby się, żeby tych wiz do USA by nie było - dodał polski prezydent.

Andrzej Duda podkreślił, że kwestia zniesienia wiz ma istotne znaczenie w budowaniu więzi i przyjaźni między narodami.

Wyraził nadzieję, że zniesienie wiz spowoduje, iż więcej Polaków będzie chciało odwiedzić USA jako turyści: by zrobić zakupy lub odwiedzić rodzinę. Podzielił się też oczekiwaniem, że zintensyfikuje to relacje między Amerykanami a Polakami. - Może dzięki temu będzie też więcej nowych przyjaźni. Oby tak było - podkreślił.

"Polacy będą mogli z godnością polecieć teraz do USA"

Prezydent: spodziewamy się już niedługo objęcia Polski ruchem bezwizowym Prezydent Andrzej... czytaj dalej »

Prezydent powtórzył, że "mamy nieformalną wiedzę, że te warunki (dotyczące zniesienia wiz - red.) zostały przez Polskę spełnione". - Rozumiem w związku z tym, że Amerykanie uważają, iż tu już nic się zmienić nie może, że to już jest dzisiaj fakt, o którym można śmiało mówić, że nastąpi - podkreślił Duda.

- Ogromnie, prywatnie, cieszę się, że to wreszcie następuje, bo nie ukrywam, że bardzo mnie martwiło, że w relacjach między Polską a USA jest ta procedura wizowa, którą wielu ludzi uważało za upokarzającą - mówił.

Po zniesieniu wiz, w ocenie prezydenta, "Polacy będą mogli z godnością polecieć do USA". - Jeżeli uda się przeprowadzić tę procedurę w miarę szybko, to może już na Boże Narodzenie będzie można podróżować bez wiz - zauważył prezydent.

- Cieszę się, bo mam takie nieodparte wrażenie, że pan prezydent Donald Trump tę kwestię wiz, (…) potraktował bardzo osobiście - zaznaczył Duda. Wyraził nadzieję, że "prezydent Trump sam to wkrótce ostatecznie ogłosi".

"Panie prezydencie, mission completed"

Na wstępie poniedziałkowego spotkania w jednym z hoteli w Nowym Jorku prezydenci USA i Polski podpisali deklarację na temat pogłębiania współpracy obronnej. Dokument zawiera ogólne uzgodnienia co do lokalizacji dla planowanej zwiększonej obecności wojskowej USA.

CZYTAJ CAŁĄ DEKLARACJĘ O WSPÓŁPRACY OBRONNEJ POLSKI ORAZ USA >>>

Szef Ministerstwa Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak, który na konferencji prasowej towarzyszył prezydentowi Andrzejowi Dudzie, powiedział, że Polska, podpisując z USA tę deklarację, dołączyła do wąskiego grona państw, w których na trwałe stacjonują wojska amerykańskie. - Panie prezydencie, mission completed - zameldował szef MON, zwracając się do Dudy.

- To jest niezwykle ważne dla naszej ojczyzny - dodał Błaszczak. Poinformował, że w dokumencie podpisanym przez prezydentów zostały "przesądzone lokalizacje" pobytu wojsk USA w Polsce.

CZYTAJ WIĘCEJ: Jest decyzja, gdzie w Polsce przybędzie amerykańskich żołnierzy >>>

Prezydencka para w USA. Błaszczak: zakładam, że deklaracja zostanie w poniedziałek podpisana Prezydent Andrzej... czytaj dalej » Zgodnie z dokumentem dowództwo dywizyjne wojsk amerykańskich zostanie ulokowane w Poznaniu. Centrum Szkolenia Bojowego powstanie w Drawsku Pomorskim i będzie służyło temu, by - jak powiedział Błaszczak - oddziały wojsk polskich, amerykańskich i innych państw sojuszniczych "mogły przygotowywać się do podjęcia działań i certyfikować swoje zdolności".

W deklaracji zapowiedziano, że w Powidzu będzie umiejscowiona lotnicza brygada bojowa oraz wojska specjalne, które znajdą się także w Lublińcu, gdzie już stacjonuje polska Jednostka Wojskowa Komandosów.

- W Łasku statki bezzałogowe. We Wrocławiu będzie port lotniczy, który będzie w stanie przyjmować największe statki powietrzne, tak żeby zwiększyć siły w sytuacji, która będzie tego wymagała - wyliczał dalej Błaszczak.

- Mamy efekt naszej pracy, jest to niewątpliwie wielki dzień, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo Polski i państw NATO. To jest wydarzenie, które ma charakter historyczny - oświadczył szef MON.