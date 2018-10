Prezydent dla "Bild am Sonntag": kwestia reperacji nie jest rozstrzygnięta

Video: Fakty z zagranicy

02.08.2017 | Reparacje wojenne od Niemców? "Dobry sposób na...

- PiS ma problem z konfliktem z panem prezydentem, a to jest dobry sposób na odwrócenie uwagi - ocenił w "Faktach z Zagranicy" TVN24 BiS Łukasz Pawłowski z "Kultury Liberalnej", komentując podniesiony we wtorek przez polityków PiS temat reparacji wojennych ze strony Niemiec na rzecz Polski. - Nie sądzę, żeby to do czegokolwiek prowadziło - dodał. - Ja to odczytuję politycznie - skomentował drugi gość programu, Adam Szostkiewicz z "Polityki". Jego zdaniem temat wrócił do debaty teraz, "żeby Niemcy się za bardzo nie interesowali deformacją sądownictwa w Polsce".

