Meksykanie zdecydowali. Mają nowego prezydenta

Pierwsze powyborcze sondaże wskazują, że przywódca Partii Odrodzenia Narodowego Andres Manuel Lopez Obrador wygrał wybory prezydenckie w Meksyku. Według dziennika El Financiero kandydat lewicy uzyskał 49 procent głosów.

Największym rywalem Obradora był Ricardo Anaya (27 proc.) stojący na czele Partii Akcji Narodowej (PAN), czyli koalicji łączącej centroprawicę i centrolewicę oraz były minister finansów Jose Antonio Meade (18 proc) - kandydat Partii Rewolucji Instytucjonalnej.

Obydwaj uznali już zwycięstwo Obradora i złożyli gratulacje.

Congratulations to Andres Manuel Lopez Obrador on becoming the next President of Mexico. I look very much forward to working with him. There is much to be done that will benefit both the United States and Mexico! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 lipca 2018





Potwierdzenie wyników sondaży

Obrador wygrywał w sondażach przez całą kampanię wyborczą. 64-letni lider Ruchu Odnowy Narodowej (Morena) i były burmistrz Meksyku, walczył o fotel prezydenta po raz trzeci. W kampanii wykorzystywał rosnące niezadowolenie społeczeństwa rządami Partii Instytucjonalno-Rewolucyjnej (PRI) w związku z rekordowym poziomem przemocy, serią skandali korupcyjnych i powolnym wzrostem gospodarczym.



Obecny prezydent Meksyku Enrique Pena Nieto (PRI) zgodnie z konstytucją nie mógł ubiegać się o reelekcję.

Zwycięstwo Obradora oznacza, że po raz pierwszy w Meksyku wybory prezydenckie wygrał przedstawiciel lewicy.

Źródło: PAP/EPA/MARIO GUZMAN Obrador ubiegał się o prezydenturę po raz trzeci

Razem z wyborami prezydenckimi w Meksyku odbywały się parlamentarne, a także do władz regionalnych i lokalnych. W sumie do obsadzenia w niedzielnych wyborach było ponad 18 tys. mandatów, w tym 500 deputowanych i 128 senatorów,a uprawnionych do głosowania jest 89 milionów osób.

Od początku kampanii zabitych zostało już 133 polityków - podała firma badawcza Etellekt. Część ofiar to kandydaci.