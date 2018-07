Spontaniczny występ w jaskini. Andrea Bocelli zaśpiewał dla turystów

Nietypowe spotkanie i jeszcze bardziej nietypowy występ. Grupa turystów wybrała się do Lazurowej Groty, słynnej atrakcji na włoskiej wyspie Capri. Jakież było ich zdziwienie, kiedy w jaskini spotkali światowej sławy tenora Andreę Bocelliego, który akurat płynął łódką. Artysta zwiedzał Lazurową Grotę ze swoimi dziećmi. Nie dość, że zatrzymał się i porozmawiał z turystami, to zaśpiewał im słynne "O sole mio". Nagrał to jeden z turystów i chociaż w ciemnych warunkach nie widać tego najlepiej, słychać za to bardzo dobrze.