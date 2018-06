Furgonetka wbiła się w siedzibę redakcji gazety. Kierowca uciekł

Video: TVN24 BiS

Rowery na prąd niebezpieczne w Holandii

27.04 | Holandia musi zmierzyć się z niespodziewany problemem. W zeszłym roku na drogach tego kraju zginęło więcej rowerzystów niż kierowców. To pierwsza taka sytuacja od dawna, a co ciekawe - ponad 25 procent ofiar wśród rowerzystów jechała jednośladami wspomaganymi elektrycznie. Co bardziej niepokojące - większość z tej grupy to ludzie powyżej 65. roku życia. Władze alarmują, aby seniorzy zachowywali większą odpowiedzialność i ostrożność w jeździe na e-rowerach. Takie pojazdy łatwo rozpędzić do prawie 40 kilometrów na godzinę, a skutki upadku przy takiej prędkości bywają tragiczne. A wspomagane elektrycznie rowery stają się coraz bardziej popularne. Holandia znana jest z zamiłowania do rowerów i doskonale rozwiniętej sieci dróg dla rowerów - ich łączna długość sięga 35 tys. km. Materiał programu "24 Godziny"

