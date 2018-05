Amerykanie w Korei Północnej. Rozmowy o szczycie, którego ma nie być

Video: tvn24

Zwrot akcji w sprawie szczytu Trump-Kim

25.05 | Czy dojdzie do szczytu Trump-Kim Dzong Un? W czwartek amerykański prezydent go odwołał, dziś już go nie wyklucza. To ponowny zwrot akcji o 180 stopni – zwrot, na który cały czas liczą Chiny, Japonia i Korea Południowa.

