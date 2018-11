Amerykańscy żołnierze na granicy z Meksykiem. Przygotowują się na nadejście migrantów





»

W odpowiedzi na nadciągającą do USA karawanę migrantów, amerykańskie wojsko przeprowadziło serię ćwiczeń przy granicy z Meksykiem.

Reporterzy Reutersa utrwalili na nagraniach ćwiczenia przeprowadzone w Ciudad Juarez. Widać na nich helikoptery wojskowe i uzbrojonych żołnierzy przy granicznej siatce.

Mimo że migranci przebywają wciąż na południu Meksyku i w stolicy kraju, prezydent Donald Trump zdecydował się wysłać 5 tysięcy żołnierzy do ochrony granic USA.

Rozporządzenie blokujące dostęp przez granicę z Meksykiem

Trump wydał w piątek rozporządzenie, które na 90 dni uniemożliwia migrantom przekroczenie południowej granicy USA, aby ubiegać się o azyl.

Karawana migrantów dotarła do stolicy Meksyku. Celem pozostają Stany Zjednoczone Pierwsza grupa... czytaj dalej » Jak poinformował przedstawiciel amerykańskiej administracji, zarządzenie to nie dotyczy dzieci, które bez opieki dorosłych usiłują dostać się do USA.

Donald Trump nazwał karawanę migrantów z krajów Ameryki Środkowej, która przez Meksyk ma zamiar dotrzeć do USA, "inwazją". W ubiegłym tygodniu zapowiedział, że Stany Zjednoczone mogą wysłać 15 tys. żołnierzy na granicę, aby tę karawanę powstrzymać.

Urząd Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców (UNHCR) wydał wkrótce po wystąpieniu Trumpa oświadczenie, w którym zaznaczył, że Stany Zjednoczone muszą zapewnić ludziom uciekającym przed prześladowaniami czy przemocą ochronę, jaka zgodnie z prawem przysługuje uchodźcom.

Zapowiedź zmiany "prawa ziemi"

Prezydent zapowiedział też w piątek, że wkrótce podejmie stosowne kroki w celu odwołania tzw. prawa ziemi, na mocy którego dzieciom urodzonym w Stanach Zjednoczonych automatycznie przysługuje amerykańskie obywatelstwo. Dodał, że sprawa ta zapewne trafi ostatecznie do Sądu Najwyższego.

Trump 30 października po raz pierwszy powiedział, że zamierza za pomocą rozporządzenia wykonawczego zmienić obowiązujące prawo. Został wówczas skrytykowany nawet przez prominentnych republikanów, w tym szefa republikańskiej większości w Izbie Reprezentantów Paula Ryana.

Jak podkreśla większość prawników, zmiana tej zasady wymagałaby poprawki do konstytucji, co jest trudne do przeforsowania.