Ambasador USA w Estonii złożył rezygnację. Media: po słowach Trumpa

Ambasador USA w Estonii James D. Melville poinformował o złożeniu rezygnacji z zajmowanego stanowiska w związku z komentarzami prezydenta Donalda Trumpa pod adresem Unii Europejskiej i jego stosunkiem do europejskich sojuszników - podały amerykańskie media. Departament Stanu USA potwierdził, że do rezygnacji doszło.

"Jeśli prezydent mówi, że Unia Europejska została założona, by wykorzystywać USA, by atakować naszą skarbonkę' albo 'że NATO jest tak samo złe jak NAFTA', to nie jest to tylko niezgodne z faktami, ale dowodzi tego, że nadszedł czas, by odejść" - miał napisać w piątek dyplomata w prywatnym poście na Facebooku, do którego dotarł portal Foreign Policy.

Melville miał zareagować w ten sposób na niedawne komentarze Trumpa wygłaszane podczas konferencji prasowych i w mediach społecznościowych.

NAFTA to krytykowane przez Trumpa porozumienie o strefie wolnego handlu zawarte w latach 90. przez USA, Kanadę i Meksyk.

"Honorowym wyjściem jest złożenie rezygnacji"

CNN pisze, że to trzeci amerykański ambasador, który w ciągu ostatniego roku odchodzi z placówki przed upłynięciem swojej kadencji.

Rzecznik Departamentu Stanu USA potwierdził w oświadczeniu, że dyplomata przebywający w Estonii, złożył rezygnację, "po 33 latach służby publicznej".

Ambasador Melville w cytowanym, prywatnym wpisie stwierdził też, że funkcjonariusze służb zagranicznych Stanów Zjednoczonych "mają w swoim DNA" takie działanie, "by wspierać politykę (kraju - red.) i od początku mówi się nam, że jeśli kiedykolwiek dojdzie do tego, że już nie możemy tego robić, szczególnie, jeśli jest się na stanowisku kierowniczym, to honorowym wyjściem jest złożenie rezygnacji".

"Służąc w administracjach sześciu prezydentów i 11 sekretarzy stanu, nigdy nie myślałem, że dojdę do tego momentu" - dodał dyplomata.

Melville był ambasadorem USA w Estonii od 2015 roku. Wcześniej pełnił służbę m.in. w Berlinie, Londynie i Moskwie. Służbę dyplomatyczną rozpoczął w 1986 roku.