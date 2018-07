Ambasador USA: Rosja chce przeciągnąć Turcję na swoją stronę

Ambasador USA przy NATO Kay Bailey Hutchison powiedziała w niedzielę, że Rosja pragnie zdestabilizować NATO. Jak mówiła, Moskwa próbuje "przeciągnąć na swą stronę" Turcję i "wielu innych" sojuszników Stanów Zjednoczonych w NATO.

W wypowiedzi dla Fox News Sunday stała przedstawicielka USA w NATO oświadczyła, że Waszyngton "jest zdecydowanie przeciwny" zamiarom zakupu przez Turcję rosyjskiego systemu obrony powietrznej S-400, gdyż to negatywnie odbiłoby się na możliwościach sił NATO w Turcji.

- Nie możemy jednocześnie wykorzystywać stworzonego w Rosji systemu obrony i dostarczać Turcji F-35. Dlatego też pracujemy z Turcją na wszystkich kierunkach, żeby nie rozmieszczała u siebie rosyjskiego systemu - powiedziała ambasador Hutchison telewizji Fox News.

Oświadczyła, że Turcja jest jednym z najsilniejszych członków NATO, z którym USA chcą kontynuować współpracę.

W końcu grudnia Turcja poinformowała o podpisaniu umowy w sprawie nabycia w Rosji dwóch baterii pocisków kierowanych ziemia-powietrze S-400. Dostawy te miałyby się rozpocząć w pierwszym kwartale 2020 r. Zdaniem USA i niektórych innych państw NATO, było to przejawem lekceważenia zasad współpracy sojuszniczej. W odpowiedzi Senat Stanów Zjednoczonych przyjął ustawę blokującą sprzedaż Turcji odrzutowców Lockheed Martin F-35.

Źródło: mil.ru System obrony rakietowej S-400

"Europejczycy zaczynają iść w tym samym kierunku"

Hutchison, która wypowiadała się na kilka dni przed szczytem NATO, na który udaje się prezydent USA Donald Trump, oświadczyła, że dokonał on rzeczy bezprecedensowej, skłaniając sojuszników z NATO do wydawania większych pieniędzy na ich własną obronę.

- Sądzę, że po raz pierwszy rzeczywiście widzimy, że Europejczycy zaczynają iść w tym samym kierunku. Każdy sojusznik zwiększa obecnie wydatki na obronę. Mamy do czynienia z największym wzrostem tych wydatków od zimnej wojny - powiedziała.

Trump wyrusza we wtorek do Europy, by wziąć udział w zaplanowanym na środę i czwartek w Brukseli szczycie NATO. 16 lipca w Helsinkach ma dojść do spotkania Trumpa z prezydentem Rosji Władimirem Putinem.

Źródło: Reuters Rosyjski system rakietowy S-400 Triumf