"Polska dowiodła, że jest liderem w ramach NATO"





- Branże obronne Polski i Stanów Zjednoczonych pracują blisko, tak, żeby korzyści przepływały w obie strony, tworząc miejsca pracy w obu krajach - mówiła we wtorek podczas inauguracji 27. Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach ambasador Stanów Zjednoczonych Georgette Mosbacher.

Nawiązując do relacji polsko-amerykańskich, ambasador tłumaczyła, że sojusz, to coś więcej niż wspólne wartości - "to wspólny interes bezpieczeństwa narodowego".

Georgette Mosbacher powiedziała, że "konkurencja pomiędzy supermocarstwami powróciła". - Chiny i Rosja, która przyjęła kurs rewizjonistyczny, mają coraz większe znaczenie. Te wyzwania nie są nowe, ale zintensyfikowały się. Jesteśmy przygotowani, by im wspólnie sprostać - stwierdziła.

Zaznaczyła, że relacje bilateralne między Polską a Stanami Zjednoczonymi "pogłębiły się i wzmocniły".

- Polska dowiodła, że jest liderem w ramach NATO i spełnia natowskie wytyczne, czyli wydawanie co najmniej 2 procent PKB na obronność - mówiła. Dodała, że chcąc sprostać temu celowi, Polska zobowiązała się do przeprowadzenia restrukturyzacji swoich sił zbrojnych.

- Podjęła ambitny, wieloletni, wielomiliardowy program modernizacji sił zbrojnych. W ubiegłym roku poprzez pozyskanie systemu obrony przeciwrakietowej Patriot, polski rząd zainwestował w najnowocześniejszy system dowodzenia obrony przeciwrakietowej i obrony powietrznej. Rozmawiamy o drugiej fazie tego kontraktu. W lutym polska podpisała kontrakt, by zakupić system HIMARS, który będzie gotowy do dostawy do 2023 roku - mówiła Mosbacher.

Przekazała też, że postępują polsko-amerykańskie rozmowy na temat zakupu samolotów F-35A.

- Branże obronne Polski i Stanów Zjednoczonych pracują blisko, tak, żeby korzyści przepływały w obie strony, tworząc miejsca pracy w obu krajach - mówiła Mosbacher.

27. Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego - 2019 odbywa się pod znakiem Wystawy Narodowej Stanów Zjednoczonych i 20. jubileuszu Wystawy Sił Zbrojnych. Wydarzenie potrwa do soboty.