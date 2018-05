Ambasador Izraela w Turcji "poproszony o czasowe opuszczenie kraju"





Ambasador Izraela w Ankarze został wezwany do MSZ Turcji, gdzie poproszono go o tymczasowe opuszczenie kraju - podały we wtorek źródła w tym resorcie. Dzień wcześniej 58 Palestyńczyków zostało zabitych przez izraelskie siły podczas protestów w Strefie Gazy. Premier Turcji Binali Yildirim oświadczył, że "państwa muzułmańskie powinny dokonać przeglądu relacji z Izraelem".

Haga obserwuje sytuację w Strefie Gazy. "Przemoc może nosić znamiona zbrodni" Główna prokurator... czytaj dalej » Ankara należy do najostrzejszych krytyków stosowania przemocy w Strefie Gazy, podobnie jak przeniesienia ambasady USA z Tel Awiwu do Jerozolimy, przeciwko czemu we wtorek protestowali Palestyńczycy - wskazuje agencja Reutera.

Ambasador poproszony o "czasowe opuszczenie kraju"

Turcja wezwała do zwołania na piątek posiedzenia Organizacji Współpracy Islamskiej. W całym kraju opuszczono flagi do połowy na znak trzydniowej żałoby po zastrzeleniu przez siły izraelskie 58 Palestyńczyków - podaje Associated Press. 2800 osób zostało rannych, w tym w większości od kul.



Rząd Turcji wezwał w poniedziałek swych ambasadorów w USA i Izraelu na konsultacje w związku z sytuacją w Strefie Gazy.

Źródła w tureckim MSZ poinformowały we wtorek po południu, że ambasador Izraela w Ankarze został poproszony o tymczasowe opuszczenie kraju.

Mocne słowa Erdogana

Wysoki Komisarz ONZ: ostrzał ostrą amunicją w Gazie musi się natychmiast zakończyć Zabijanie... czytaj dalej » Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan oskarżył w poniedziałek Izrael o "państwowy terroryzm" i nazwał przemoc wobec Palestyńczyków "ludobójstwem".

Wcześniej tego dnia Erdogan, komentując przeniesienie amerykańskiej ambasady w Izraelu, powiedział, że "USA wybrały bycie częścią problemu, a nie rozwiązania" konfliktu na Bliskim Wschodzie.



Wicepremier Turcji i rzecznik rządu Bekir Bozdag w ostrych słowach potępił w poniedziałek Izrael "za masakrę" w Strefie Gazy. Powiedział, że "teraz Stany Zjednoczone mają palestyńską krew na rękach", a 14 maja zostanie zapamiętany jako "krwawy poniedziałek".

Palestyńczycy mówią o masakrze, Izrael o obronie

Palestyński rząd oskarżył Izrael o dokonanie masakry w Strefie Gazy. Premier Izraela Benjamin Netanjahu oświadczył z kolei, że poniedziałkowe działania armii izraelskiej były samoobroną przeciwko rządzącemu tą enklawą radykalnemu ugrupowaniu Hamas

"Każde państwo jest zobowiązane do bronienia swych granic. Terrorystyczna organizacja Hamas deklaruje, że zamierza zniszczyć Izrael i wysyła tysiące ludzi, by przerywali ogrodzenie graniczne dla osiągnięcia tego celu. Będziemy nadal zdecydowanie działać na rzecz ochrony naszej suwerenności i naszych obywateli" - napisał Netanjahu na Twitterze.

W poniedziałek z Tel Awiwu do Jerozolimy została przeniesiona amerykańska ambasada. Decyzja Donalda Trumpa była powodem protestów i starć, które wybuchły w Strefie Gazy. W ich wyniku, jak przekazał palestyński resort zdrowia, zginęło 58 Palestyńczyków a blisko 2800 osób zostało rannych.