"Rosyjskie prowokacje wymagały od NATO działań w celu ochrony granic Polski"

Video: TVN24, Reuters, AP

Do Polski trafią kolejni żołnierze z USA

13.06 | W Polsce będzie więcej amerykańskich żołnierzy. To efekt podpisanej deklaracji między Polską a Stanami Zjednoczonymi. Zawarte porozumienie dla prezydenta Andrzeja Dudy to przede wszystkim deklaracja wobec Rosji. Dla Białego Domu to też deklaracje dla sojuszników europejskich, a konkretnie przekaz dla Niemiec.

