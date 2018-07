Normalizacja po 20 latach. Erytrea otwiera ambasadę w Etiopii

Foto: Yemane G. Meskel / Twitter Video: Reuters Archive

Wojna Etiopii z Erytreą w latach 1998-2000

13.06 | Erytrea w 1991 roku wywalczyła niepodległość od Etiopii, pozbawiając to państwo dostępu do morza. W latach 1998-2000 oba państwa stoczyły krwawą wojnę graniczą, w której zginęło ok. 80 tys. ludzi. Wojna ta zakończona została porozumieniem pokojowym, które nigdy nie zostało jednak w pełni wdrożone.

