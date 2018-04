Rosyjscy dyplomaci wrócili do Moskwy z USA

Video: Reuters TV

Rosyjscy dyplomaci wrócili do Moskwy z USA

05.04 | Kilkudziesięciu amerykańskich dyplomatów wyjechało w czwartek rano z Moskwy, by wrócić do Stanów Zjednoczonych. W czwartek mija termin, jaki władze rosyjskie dały im na opuszczenie kraju. To odwet za wydalenie z USA 60 rosyjskich dyplomatów z związku z otruciem byłego rosyjskiego pułkownika Siergieja Skripala.

»