Ambasada Izraela podziękowała Sprawiedliwym za apel

Foto: W. Kompała / KPRM , Facebook/Ambasada Izraela Video: tvn24

"To pewien konflikt o rozumienie wydarzeń"

19.02.| - To pewien konflikt o rozumienie wydarzeń, co do których się zgadzamy, a ich interpretacje nas różnią - stwierdził. - Z mojego punktu widzenia ten konflikt jest konfliktem absurdalnym, bo kłócą się dzisiaj ofiary o to, kto był bardziej współwinny zbrodni, której dokonał ktoś inny. Tej zbrodni dokonali Niemcy - powiedział Sasin. Dodał, że to nie polska strona chce eskalacji konfliktu Polski z Izraelem.

»