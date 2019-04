Prezydent ustąpił, demonstracje trwają. Policja użyła gazu na ulicach Algieru

Foto: EPA/Mohamed Messara / PAP/EPA Video: Reuters

Algierczycy protestują przeciwko prezydentowi Buteflice

20.03 | Przeciwnicy Butefliki podkreślają, że nie wierzą, by był on w stanie rządzić krajem. Podejrzewają, że trzyma się władzy, by chronić interesy wojska i elit biznesowych. Prezydent rzadko pojawia się publicznie od czasu, gdy w 2013 roku przeszedł udar.

