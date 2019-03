Protesty w Algierii. "W Syrii zaczęło się podobnie"

Algierski premier Ahmed Ujahia porównał w czwartek w parlamencie pokojowe, lecz przybierające na sile protesty w Algierii przeciwko piątej z rzędu kadencji prezydenta Abdelaziza Butefliki z protestami, które w Syrii poprzedziły wojnę.

Ma ponad 80 lat, jest po wylewie. Znów będzie kandydował na prezydenta Sprawujący od... czytaj dalej » W Algierze w czwartek z rana, w przeddzień zapowiedzianych na piątek manifestacji przeciwko kandydaturze 81-letniego Butefliki, odbył się protest przeciwko cenzurze oraz przeciwko Buteflice. Aresztowanych podczas niego kilkunastu dziennikarzy po przesłuchaniach zwolniono.

"W Syrii zaczęło się tak samo, z różami"

Ujahia, przemawiając w parlamencie, wyraził zadowolenie z pokojowego przebiegu protestów przeciwko kandydaturze Butefliki w zaplanowanych na 18 kwietnia wyborach.

Ostrzegł jednak przed konsekwencjami. Nawiązując do popularnego ostatnio w Algierii wiralu, przypomniał, że w Syrii podczas protestów "ludzie dawali róże funkcjonariuszom policji".

- Pamiętam, że w Syrii zaczęło się tak samo, z różami - dodał.

Przywołał również strajk w Algierii z 1991 roku, który poprzedził wybuch 10-letniej wojny domowej, w której według analityków zginęło 100-150 tys. ludzi. Buteflika, rządzący od 1999 roku Algierią, był jednym z dowódców w czasie tego konfliktu.

Protesty przeciwko kolejnej kadencji Butefliki

W niedzielę i we wtorek na wezwanie ruchu obywatelskiego przeciwko piątej kadencji Butefliki odbyły się w Algierii demonstracje.

Buteflika w 2013 roku doznał udaru mózgu, co wywołało wątpliwości co do jego zdolności do dalszego sprawowania władzy. Mimo to w 2014 roku wystartował w wyborach prezydenckich, zdobywając ponad 81 proc. głosów.

Wybory te zostały zbojkotowane przez część opozycji. Od 2013 roku Buteflika rzadko się pojawia i nie wypowiada się publicznie. Porusza się na wózku inwalidzkim. Ostatnio przebywa na leczeniu w Szwajcarii.

Zdaniem ekspertów jego odejście może wywołać niepokoje w Algierii, spowodowane walkami frakcyjnymi o władzę.