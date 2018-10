Ma 81 lat, jest po udarze mózgu i po raz piąty chce zostać prezydentem

Video: TVN24 BiS

Władze Algierii wyłączają internet. W ten sposób chcą...

21.06 | Władze Algierii na czas egzaminów końcowych w szkołach średnich zarządziły czasowe wyłączanie internetu. Trwa ono około dwóch godzin dziennie. Władze zarządziły to po doświadczeniach sprzed dwóch lat, gdy uczniowie masowo wykorzystywali smartfony do pozyskiwania informacji. Algieria dołącza do krajów, które walczą z plagą ściągania na egzaminach szkolnych. Więcej szczegółów w programie "24 Godziny" w TVN24 BiS przedstawiał Mateusz Walczak.

