Partia rządząca za odsunięciem prezydenta od władzy

Rządzący Algierią Front Wyzwolenia Narodowego (FLN) oświadczył w środę, że popiera wezwanie armii do uruchomienia procedury mającej uznać schorowanego prezydenta kraju Abdelaziza Buteflikę za niezdolnego do sprawowania władzy.

Szef sztabu generalnego algierskiej armii chce odsunięcia prezydenta od władzy Szef sztabu... czytaj dalej » "Ogłaszamy nasze poparcie dla tej inicjatywy jako początku planu konstytucyjnego, który pozwoli ochronić nasz kraj przed niebezpieczeństwami" - napisano w oświadczeniu FLN. Buteflika jest honorowym przewodniczącym tej partii, która przez lata była jedynym legalnie działającym ugrupowaniem politycznym w Algierii, a obecnie jest głównym partnerem w rządzącej koalicji.



Wcześniej w środę podobną deklarację złożyło drugie ugrupowanie koalicji - Zgromadzenie Narodowo-Demokratyczne (RND), a także największa algierska centrala związków zawodowych UGTA.

"Niezdolny do sprawowania urzędu"

We wtorek szef sztabu generalnego sił zbrojnych generał Ahmed Gaed Salah wezwał przedstawicieli władz do uruchomienia procedury mającej na celu uznanie Butefliki za "niezdolnego do sprawowania urzędu". Powiedział, że rozwiązaniem kryzysu politycznego w kraju może być zastosowanie art. 102 konstytucji. Zgodnie z nim Rada Konstytucyjna może uznać, że stan zdrowia prezydenta nie pozwala mu na sprawowanie powierzonych mu funkcji.



Szef sztabu generalnego należy do najbardziej wpływowych osób w Algierii, zatem według obserwatorów jego oświadczenie może utorować drogę do usunięcia Butefliki z urzędu.

Źródło: PAP/EPA Abdelaziz Buteflika i Ahmed Gaed Salah

Masowe protesty w Algierii

82-letni prezydent Algierii, który rządzi krajem od 1999 roku, od czasu doznanego w 2013 roku udaru rzadko pokazuje się publicznie. Mimo to w lutym ogłosił zamiar ubiegania się w zaplanowanych początkowo na kwiecień wyborach prezydenckich o piątą kadencję. Pod wpływem protestów społecznych w marcu się z tego wycofał, a same wybory przesunięto, ale to nie zakończyło protestów.



W środę jednak przywódcy antyrządowych protestów odrzucili propozycję wojska, wyjaśniając, że oznaczałaby ona, iż filary obecnego systemu nadzorowałyby proces transformacji oraz organizowałyby nowe wybory. Zapowiedzieli, że protesty będą kontynuowane do czasu całkowitej zmiany systemu politycznego w kraju.



Zasługą Butefliki jest przywrócenie spokoju w Algierii po krwawym konflikcie wewnętrznym na początku lat 90. XX wieku, ale protestujący - oprócz tego, iż domagają się jego odejścia ze względu na stan zdrowia - zarzucają mu korupcję, nepotyzm i fatalne zarządzanie gospodarką.

Źródło: MOHAMED MESSARA/PAP/EPA Antyprezydenckie protesty w Algierii