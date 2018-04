Watykański szpital chce przyjąć Alfiego. Chłopiec dostał włoskie obywatelstwo

Foto: Reuters Video: Cexary Grochot / Fakty z zagranicy TVN24 BiS

19.04.2018 | Lekarze chcą odłączyć chłopca od aparatury....

Wstrząsająca historia o rozpaczy rodziców i tym, jak trudno zaakceptować słowa lekarzy, kiedy według najlepszej posiadanej wiedzy, nie ma już szans na ratunek. A na to czeka mały dwuletni chłopiec - Alfie Evans. Wielu najlepszych brytyjskich lekarzy rozłożyło ręce, bo nie znaleźli żadnego sposobu walki z nieznaną chorobą, która uszkodziła mózg chłopca. Od ponad roku jest w stanie wegetatywnym i utrzymywany przy życiu tylko dzięki specjalnej aparaturze. Wszystkie kolejne brytyjskie sądy przyznawały rację lekarzom, których zdaniem przyszła pora, by Alfiego od tej aparatury odłączyć. Tak samo orzekł Europejski Trybunał Praw Człowieka. Ale rodzice nie chcą się na to zgodzić. Pomóc im chce słynny rzymski szpital Bambino Gesu (Dzieciątka Jezus). W sprawę zaangażował się nawet włoski szef dyplomacji, namawiając brytyjskiego ministra spraw zagranicznych, by ten zgodził się na transport chłopca do Włoch. W czwartek z ojcem Alfiego spotkał się też papież Franciszek. Materiał "Fakty z Zagranicy" TVN24 BiS.

