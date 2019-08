Nawalny chce nagrań z monitoringu w areszcie. Zawiadamia o popełnieniu przestępstwa

Video: Andrzej Zaucha / Fakty o Świecie TVN24 BiS

Nawalny chce zapisu z monitoringu. "Wersja z otruciem staje...

Rosyjski opozycjonista Aleksiej Nawalny podejrzewa, że został otruty. Lekarze po "kontaktowym zapaleniu skóry" szybko odesłali go z powrotem do aresztu, gdzie odsiaduje karę za nawoływanie do nielegalnych protestów. Opozycja zapowiada kolejne manifestacje, a władze robią wszystko, by przestraszyć potencjalnych uczestników. Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.

»