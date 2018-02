"Dokądś mnie wiozą". Aleksiej Nawalny zatrzymany przez policję





Jeden z liderów opozycji w Rosji Aleksiej Nawalny powiadomił w czwartek na Twitterze, że został zatrzymany przez policję. Krótko wcześniej policjanci zatrzymali na moskiewskim lotnisku Szeremietiewo Leonida Wołkowa, szefa sztabu Nawalnego.

Nawalny napisał, że zatrzymano go, gdy wyszedł z gabinetu stomatologicznego. "Dokądś mnie wiozą" - dodał w komunikacie na Twitterze.

Заболел зуб, пошёл в стоматологию. Вышел из стоматологии - здрасте, второй оперативный полк, вы задержаны. Везут куда-то. — Alexey Navalny (@navalny) 22 lutego 2018

Po ponad godzinie lider opozycji poinformował, że został zwolniony.

"Nie zrozumiałem, o co chodziło i dlaczego zatrzymywało mnie siedmiu ludzi" - napisał Nawalny na Twitterze.

Правда отпустили. Дали мне протокол, что против меня дело по 20.2.8 (до 30 суток ареста) и всё. Предложили подбросить куда надо. Я отказался и поехал на работу. Не понял, что это было и зачем меня семь человек задерживали. — Alexey Navalny (@navalny) 22 lutego 2018

Jak dodał, Leonid Wołkow nie został dotąd zwolniony. Nie został do niego dopuszczony również jego adwokat.

Nie może kandydować

Aleksiej Nawalny to najbardziej znany rosyjski opozycjonista i zaciekły krytyk Kremla. Centralna Komisja Wyborcza wykluczyła go z udziału w wyborach prezydenckich w Rosji marcu 2018 roku. Komisja powołała się na ciążące na opozycjoniście wyroki sądowe. Decyzja ta przekreśliła plany wyborcze, które Nawalny ogłosił jeszcze pod koniec 2016 roku. W ciągu minionego roku opozycjonista agitował na rzecz swej kandydatury, organizując swoje sztaby i zwołując wiece w wielu regionach Rosji.



Po decyzji CKW Nawalny wezwał do bojkotu marcowego głosowania, w którym jego zdaniem nie będzie realnej konkurencji dla walczącego o kolejną kadencję prezydencką Władimira Putina.