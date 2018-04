Jeden z przywódców opozycji w Rosji Aleksiej Nawalny poinformował, że w maju odbędzie się zjazd założycielski jego partii. Jej nazwę określił w oficjalnym zgłoszeniu jako Nazwa Robocza z powodu wcześniejszego zawłaszczenia nazwy Partii Postępu.

Nawalny złożył 29 marca w ministerstwie sprawiedliwości oficjalne powiadomienie o utworzeniu komitetu organizacyjnego, który zajmie się przygotowaniem i przeprowadzeniem zjazdu nowej partii politycznej. Sam zjazd zaplanowano na 19 maja.



Współpracownik Nawalnego Iwan Żdanow napisał na swoim Twitterze, że ponieważ wcześniejsza nazwa stronnictwa została zawłaszczona, to do zjazdu partia będzie nazywać się Nazwa Robocza.

Ministerstwo sprawiedliwości potwierdziło otrzymanie zgłoszenia od komitetu organizacyjnego.

Niełatwo o partię

W lutym resort sprawiedliwości zarejestrował - na wniosek byłego współpracownika Nawalnego, Witalija Sierukanowa - stronnictwo o nazwie Partia Postępu. Przez poprzednie lata Nawalny kilkakrotnie bezskutecznie ubiegał się o rejestrację partii politycznej o identycznej nazwie. Podczas ostatniej takiej próby zamierzał przeprowadzić 3 marca zjazd założycielski, ale musiał go odwołać, gdy zaledwie na dwa tygodnie przed zjazdem ministerstwo sprawiedliwości zarejestrowało partię Sierukanowa.



Do identycznej sytuacji doszło w przeszłości. Gdy w 2013 roku Nawalny chciał zarejestrować partię o nazwie Sojusz Narodowy, konsultant polityczny Andriej Bogdanow przemianował na Sojusz Narodowy swą partię, która dotąd nosiła nazwę Kraj Rodzinny. Resort sprawiedliwości zarejestrował partię Bogdanowa, a Nawalny musiał zmienić nazwę swojego niezarejestrowanego ugrupowania na Partia Postępu.