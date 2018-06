Wypuścili Nawalnego z aresztu na początek mundialu





Jeden z przywódców opozycji w Rosji Aleksiej Nawalny wyszedł na wolność po 30 dniach aresztu - podało radio Echo Moskwy. Nawalnego w maju skazano za organizację protestów przeciwko prezydentowi Władimirowi Putinowi.

Rosjanie go zamknęli, głoduje. "Wiarygodnych wiadomości o stanie jego zdrowia nie ma" Ukraiński reżyser... czytaj dalej » Opozycjonista został 5 maja zatrzymany na demonstracji antyputinowskiej w Moskwie, a następnie postawiony przed sądem. Zarzucono mu naruszenie przepisów dotyczących zgromadzeń publicznych i niepodporządkowanie się poleceniom policji. Polityk otrzymał karę 30 dni aresztu.



Na wezwanie Nawalnego 5 maja w kilkudziesięciu miastach Rosji odbyły się demonstracje pod hasłem: "On nie jest dla nas carem", związane z zaprzysiężeniem Putina na nową kadencję prezydencką. Policja zatrzymała w całym kraju ok. 1,6 tys. uczestników tych protestów, najwięcej w Moskwie i Petersburgu.