Zwiększanie wojskowej obecności NATO w pobliżu granic Rosji jest nieuzasadnione - oświadczył rosyjski wiceminister spraw zagranicznych i były ambasador Rosji przy NATO Aleksandr Gruszko w kuluarach spotkania Klubu Wałdajskiego. Jak dodał, Sojusz przekroczył czerwoną linię, kontynuując zwiększanie swej wojskowej obecności u granic Rosji.

Prezydent Litwy: misja Baltic Air Policing już nie wystarcza Na obronę... czytaj dalej » - W stosunkach z naszymi sąsiadami, którzy obecnie zajmują najbardziej radykalne stanowiska wobec Rosji, jak na przykład kraje bałtyckie, nigdy nie było wymiaru wojskowego - wskazał dyplomata. - Teraz dzięki NATO pojawił się wymiar wojskowy, to był ich wybór, przekroczyli czerwoną linię - dodał. Gruszko podkreślił, że obecnie te kraje "zaczęły być brane pod uwagę w wojskowym planowaniu Rosji".



Zdaniem wiceszefa MSZ, globalne bezpieczeństwo można zagwarantować jedynie dzięki współpracy w walce z nowymi zagrożeniami i wyzwaniami. - Wszyscy jednakowo jesteśmy bezbronni w obliczu tych zagrożeń. Ani NATO, ani Unia Europejska, ani USA nie będą mogły stworzyć jakichś odizolowanych oaz bezpieczeństwa - ocenił.



Odnosząc się do próby zabójstwa w Anglii byłego oficera rosyjskiego wywiadu wojskowego Siergieja Skripala, który współpracował z Brytyjczykami, Gruszko oświadczył, że "prowokację wokół sprawy Skripala wymyślono po to, by usprawiedliwić" wojskowe wydatki krajów Zachodu.



Spotkanie Klubu Wałdajskiego to coroczna konferencja ekspertów, specjalizujących się w studiach nad polityką wewnętrzną i zagraniczną Rosji.

Źródło: PAP Wojska amerykańskie w Europie