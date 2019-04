Spektakularny napad na lotnisku. Media: skradziono ponad dwa miliony euro

Ile kosztuje podróż do Albanii?

Video: TVN24 BiS

3.02 | Albania to piękny, ale wciąż nieodkryty przez turystów kraj na Bałkanach. Lot do Tirany, z przesiadką w Atenach, można znaleźć już za 421 złotych. Za 10-dniową wycieczkę objazdową trzeba zapłacić około 1900 złotych. Nocleg w hostelu to koszt około 42 złotych. Byrek czyli ciasto z mięsnym lub warzywnym nadzieniem, który jest popularnym miejscowym przysmakiem kosztuje 3 złote. Z kolei za trilece (ciastko z mleka z biszkoptem polane karmelem) zapłacimy dwa razy więcej. Materiał programu "Pokaż nam Świat" w TVN24 BiS.

