Katastrofa samolotu na Alasce. Media: na pokładzie byli Polacy





Foto: Wikipedia (CC BY SA 2.0)/ Denali National Park and Preserve | Video: Google Earth / Digital Globe Do katastrofy samolotu doszło w Parku Narodowym Denali na Alasce

Cztery osoby zginęły, a jedną uznano za zaginioną po katastrofie samolotu na Alasce - podały w poniedziałek służby Parku Narodowego Denali. Jak pisze "Washington Post" na pokładzie znajdowało się czterech Polaków. Samolot rozbił się w sobotę, trudne warunki pogodowe utrudniły poszukiwania ofiar.

Agencja AP podaje, że deszcz i niski pułap chmur uniemożliwiły ekipom ratunkowym odnalezienie rozbitej maszyny w niedzielę, dzień po katastrofie. Poszukiwania ofiar podjęto ponownie w poniedziałek.

Chwilowa poprawa pogody pozwoliła jednemu z ratowników, który został spuszczony na linie ze śmigłowca, na dotarcie do wraku. Samolot spadł na parking przed centrum handlowym. Nikt nie przeżył Mały pasażerski... czytaj dalej »

Cztery ciała i jeden zaginiony

Ratownik odnalazł ciała czterech pasażerów. Piątą osobę uznano za zaginioną.

- Nie było śladów stóp czy innych śladów prowadzących od miejsca (wypadku - red.), ani żadnych znaków pozwalających sądzić, że któryś z pasażerów oddalił się od samolotu - poinformowały służby ratownicze.

Na pokładzie maszyny było pięć osób. W sobotę wieczorem pilot poinformował przez telefon satelitarny, że pasażerowie są ranni, ale połączenie zostało przerwane, zanim zdołał przekazać więcej informacji.

Źródło: Wikipedia (CC BY SA 2.0)/ Denali National Park and Preserve Park Narodowy Denali na Alasce

Polacy na pokładzie

Uderzył pionowo w alpejski szlak. Zagadkowa katastrofa legendy Luftwaffe Bez czarnych... czytaj dalej » Personel Parku Narodowego Denali, gdzie doszło do katastrofy, poinformował już wcześniej, że pasażerowie samolotu byli Polakami, ale do czasu poinformowania rodzin ich tożsamość nie została podana do wiadomości publicznej.

Samolot typu Havilland Beaver rozbił się w sobotę około godziny 6.00 rano czasu lokalnego, 22,5 km na południowy zachód od Denali, w pobliżu szczytu Thunder Mountain, na wysokości przekraczającej 3 tys. metrów, na bardzo stromym zboczu pokrytym śniegiem oraz lodem - podały służby Parku Narodowego Denali.

Źródło: Google Maps Park Narodowy Denali jest położony na Alasce