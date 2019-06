Mężczyzna obiecał 18-latce miliony za zabicie przyjaciółki. Sześć osób z zarzutami

Foto: Facebook/Cynthia Hoffman Video: Facebook/Cynthia Hoffman

Cynthia Hoffman miała 19 lat

18-letnia Denali Brehmer z miasta Anchorage w stanie Alaska usłyszała zarzut morderstwa pierwszego stopnia za pozbawienie życia rok starszej przyjaciółki Cynthii Hoffman. Do zbrodni nastolatkę namówił mężczyzna poznany w internecie, który przedstawiał się jako "Tyler". Za nagranie zabójstwa zaoferował on Brehmer 9 milionów dolarów. W sprawie zarzuty usłyszały jeszcze cztery osoby. 18-latka została też oskarżona o tworzenie i rozpowszechnianie dziecięcej pornografii. O szczegółach sprawy amerykańskie media zostały poinformowane przez prokuraturę we wtorek 18 czerwca.

